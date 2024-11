Rennes ‍: Beye ou Sampaoli, c'est la pagaille

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Julien Stéphan est toujours l’entraîneur de Rennes, mais jusqu’à quand ? Le coach de 44 ans est sur la sellette et pour le remplacer, deux noms reviennent avec insistance, ceux de Jorge Sampaoli et d’Habib Beye.

Le Stade Rennais est dans une crise de résultats préoccupante en Ligue 1, et il n’est pas dit que Julien Stéphan y résiste. Malgré les rumeurs depuis le début de la semaine, l’entraîneur breton dirige toujours les entraînements et personne ne sait encore s'il sera sur le banc de Rennes face à Toulouse ce dimanche à 17 heures. En revanche, il semble assez clair que Frederic Massara sonde actuellement le marché dans le but de trouver un nouvel entraîneur. Ces dernières heures, les pistes évoquées dans la presse se sont multipliées, de Rudi Garcia à Sergio Conceiçao en passant par Wilfried Nancy.

Mais selon les informations de Foot Mercato, deux pistes se dégagent par rapport aux autres. Libre depuis son départ du Red Star l’été dernier et toujours consultant sur Canal+ pour les matchs de Ligue des Champions, Habib Beye est une option sérieusement étudiée par le board rennais. Le profil de l’ex-capitaine de l’OM est apprécié et il n’est évidemment pas insensible à l’intérêt de Rennes, lui qui attend avec impatience de débuter sur un banc de Ligue 1. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait quitté le Red Star mais contre toute attente, aucune offre ne lui avait été transmise durant l'intersaison. Cependant, pour le poste à Rennes, Habib Beye est principalement en concurrence avec Jorge Sampaoli, un sacré adversaire.

La piste Wilfried Nancy n'est pas morte

Comme indiqué par L’Equipe mercredi, le technicien argentin est lui aussi en très bonne position dans l’esprit des dirigeants bretons, qui restent par ailleurs attentifs à Wilfried Nancy, lequel vient de se faire éliminer des play-offs de la Major League Soccer avec Columbus. Le dossier du futur entraîneur de Rennes devient en tout cas de plus en plus difficile à décrypter et on se demande qui va rafler le poste… et quand. En attendant, Julien Stéphan fait comme si de rien n’était, ou presque.