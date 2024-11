Rennes ‍: La piste Jorge Sampaoli est brûlante

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Julien Stéphan pourrait payer les mauvais résultats du Stade Rennais, qui sonde le marché pour trouver un nouvel entraîneur. Parmi les différentes pistes, celle menant à Jorge Sampaoli se réchauffe.

Balayé par Auxerre ce week-end en championnat (0-4), le Stade Rennais réalise un début de saison très décevant, bien loin des attentes. Julien Stéphan est clairement sur la sellette puisque le directeur sportif Frederic Massara a fait chauffer son téléphone au cours des derniers jours afin de sonder plusieurs entraîneurs. Les noms de Rudi Garcia, Habib Beye, Franck Haise ou encore Sergio Conceiçao ont notamment été évoqués. Mais selon les informations de L’Equipe, une piste semble prendre de l’épaisseur au cours des dernières heures, celle menant à Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ou encore du FC Séville.

Libre depuis son départ de Flamengo en septembre 2023, le technicien argentin a un profil qui plaît à l’état-major breton. Il comprend le Français, un critère important pour le Stade Rennais, et il dispose d’une solide expérience un peu partout dans le monde. Surtout, sa faculté à s’adapter à de nouveaux projets, comme ce fut le cas à Marseille mais aussi en Amérique du Sud, est appréciée par le directeur sportif Frederic Massara. Le choix du board rennais n’est pas encore arrêté d’autant que pour l’instant, Julien Stéphan est toujours en poste. Mais la piste Jorge Sampaoli est désormais à considérer comme l’une des plus sérieuses selon le quotidien national. Un nom qui ne manquera pas d’alimenter les discussions et les débats au sein des supporters bretons, où certains ne manqueront pas de souligner la difficulté de l’Argentin à se stabiliser dans ses précédents clubs.