Rennes ‍: Benjamin Bourigeaud file au Qatar

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, voilà que ce qui n'était avant qu'une rumeur s'apprête à devenir officiel. Désireux de laisser partir Benjamin Bourigeaud pendant qu'ils peuvent encore récupérer de l'argent sur une vente, les dirigeants du Stade Rennais ont accepté une offre venue du Qatar.

Selon Ben Jacobs, Rennes et Al-Duhail sont tombés d'accord pour un transfert de Bourigeaud d'un montant de 10 millions d'euros. Le milieu de terrain de 30 ans s'apprête à s'engager pour trois saisons avec l'écurie qatarie. Une belle vente pour un joueur à qui il restait encore deux années de contrat.

