Rennes : Ben Arfa est en forme ? Dugarry pète un câble

Dans : Rennes, Ligue 1.

Homme fort de la bonne série du Stade Rennais, même s’il a été moins en vue contre Astana ce jeudi soir, Hatem Ben Arfa a clairement profité du changement d’entraineur à Rennes pour redevenir un pion essentiel. Désormais plus libre de ses mouvements, l’ancien lyonnais et marseillais touche beaucoup plus de ballons et initie les actions à sa guise, ce qui a le don de monopoliser l’attention des défenseurs. Ce retour en forme ne convainc en tout cas pas Christophe Dugarry, qui est monté sur ses grands chevaux et a demandé de la régularité à Ben Arfa avant d’en dire du bien.

« Durant toute sa carrière, ce garçon a fait des fulgurances, plus ou moins par intermittences. Je vais attendre qu’il le fasse pendant plusieurs mois. Sa meilleure année a été à Nice. On est tous plus ou moins d’accord pour le dire. Il a réussi à le faire à Nice. Il n’a pas joué pendant deux ans. Le président qui vire son coach parce que le coach n’a pas réussi à gérer un joueur, il faut qu’il arrête de suite d’être président. Mais c’est qui Ben Arfa ? Arrêtons ! C’est qui Ben Arfa ? Qu’est-ce qu’il a fait ? », a extrapolé le champion du monde 1998 sur RMC. Car si Sabri Lamouchi a pris la porte récemment au sein du club breton, c’est probablement plus pour ses mauvais résultats et l’absence totale de fond de jeu, que pour une gestion délicate du cas Hatem Ben Arfa.