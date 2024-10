Rennes ‍: Acherchour envoie Julien Stéphan au chômage

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Après avoir subi sa 4e défaite en 7 matchs de Ligue 1, Rennes pointe à une 10e place bien éloignée de ses rêves d'Europe. Le club breton affiche un déficit de niveau clair avec le peloton de tête. Pour Walid Acherchour, la responsabilité du coach est engagée.

L'euphorie du début de saison, avec la large victoire contre Lyon 3-0 en ouverture, est désormais bien loin pour Rennes. Les Bretons sont nettement rentrés dans le rang après leur quatrième défaite en 7 matchs de championnat samedi soir. Ils ont été battus à domicile 1-2 par Monaco, manquant clairement de tranchant en attaque et de solidité derrière. Rennes s'enfonce dans le ventre mou du classement, perdant le contact avec le top 5 alors que l'Europe est visée en fin de saison. Au-delà des points, c'est dans le contenu que l'équipe bretonne inquiète. Giflée à Paris vendredi dernier, elle avait déjà affiché des limites énormes.

Acherchour sans pitié avec Stéphan

Il est vrai que l'effectif du Stade Rennais a bien évolué cet été. De nombreux cadres sont partis comme Bourigeaud, Terrier, Theate, Le Fée ou Désiré Doué. Ils ont été remplacés par des éléments qui ne connaissent pas bien la Ligue 1 comme Hateboer, Ostigard, Gronbaek ou encore Glen Kamara. Un contexte qui pourrait rendre indulgents les dirigeants rennais concernant Julien Stéphan. Ce n'est pas l'avis de Walid Acherchour. Présent dans l'After Foot, le journaliste de DAZN réclame au plus vite un changement d'entraîneur à Rennes.

🗣️🔴⚫ @walidacherchour : "Quand on regarde les dernières semaines rennaises, ça commence à faire beaucoup. Ça ne prend pas avec Julien Stéphan et je ne vois pas d'amélioration au fur et à mesure des matchs." pic.twitter.com/Nxx6SmV1CY — After Foot RMC (@AfterRMC) October 5, 2024

« Deuxième mi-temps, je trouve qu’ils méritent mieux. Mais, quand on fait l’accumulation des dernières semaines c’est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup. Hormis l’intensité et le dépassement de fonction de certains joueurs, je trouve qu’il manque quelque chose dans cette équipe et qu’il faut peut-être changer quelque chose. J’avais détesté le match au Parc des Princes contre le PSG. J’avais trouvé l’écart entre les deux équipes abyssal. Ce soir encore, il y a un énorme gap avec Monaco. […] Quand je vois que c’est un club qui change beaucoup de choses en ce moment… Moi je l’aime bien Julien Stéphan […] mais quand ça prend pas, ça prend pas », a t-il expliqué sur RMC. Un scénario réaliste d'autant que Rennes vient de changer de président avec l'arrivée d'Arnaud Pouille vendredi.