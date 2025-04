Beye n’en veut plus, Rennes vire ce flop

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Recrue importante de l’été dernier en provenance de Barcelone, Mikayil Faye n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire au Stade Rennais. Habib Beye ne retiendra pas le défenseur sénégalais cet été.

Cet été, le Stade Rennais a arraché la signature de Mikayil Faye en provenance du FC Barcelone. Le club breton n’a pas hésité à payer 10 millions d’euros pour faire venir un joueur considéré comme prometteur, mais barré par la concurrence chez les Blaugrana. Sur le papier, Frederic Massara avait réalisé un bon coup. Seulement sur le terrain, la déception a été rude pour les suiveurs du Stade Rennais ainsi que pour Jorge Sampaoli, puis Habib Beye. Malgré sa puissance, le défenseur de 20 ans n’a jamais réussi à trouver de la régularité.

Rennes s’écroule, François Pinault ne fera pas une McCourt https://t.co/3BOrRdvCII — Foot01.com (@Foot01_com) April 18, 2025

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il n’a joué que 105 minutes au total depuis la prise de fonctions d’Habib Beye le 2 février dernier. Sur le banc contre Angers, hors du groupe face à Auxerre et Le Havre, il n’a pas non plus été retenu par Habib Beye pour la réception de Nantes ce vendredi. Son avenir est à présent scellé selon le site Africa Foot United. Le média, qui rappelle que Fenerbahçe s’intéresse à son profil, explique qu’un départ semble inévitable à la fin de la saison pour Mikayil Faye.

Beye ne compte plus sur Mikayil Faye

Pour le Stade Rennais, l’idée est clairement de le vendre avant que sa valeur marchande ne chute de manière trop importante. Le média explique d’ailleurs que le joueur a encore une valeur marchande importante, raison pour laquelle le club breton souhaite s’en débarrasser dans les semaines à venir. Il est en tout cas très improbable à présent qu’Habib Beye change d’avis au sujet d’un joueur qui a raté le coche à Rennes, et qui a désormais vu Jacquet, Rouault ou encore Brassier et Hateboer lui passer devant dans la hiérarchie des défenseurs centraux du côté du Roazhon Park.