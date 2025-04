Lens ‍: Will Still viré, un coach de L1 n’attend que ça

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

En difficulté sur le banc du Racing Club de Lens, Will Still a hâte d’entamer un nouveau chapitre avec un effectif renforcé. Encore faudrait-il que ses dirigeants acceptent de poursuivre l’aventure avec lui. En cas de licenciement du Belge, un autre entraîneur de Ligue 1 serait déjà prêt à le remplacer.

Réputé pour sa ferveur et sa fidélité, le public de Bollaert a fini par perdre patience. Les supporters du Racing Club de Lens n’ont pas toléré la gifle reçue à domicile contre l’AJ Auxerre (0-4) dimanche, d’où les sifflets qui descendaient des tribunes. La réaction des fans n’a pas surpris un Will Still fataliste et surtout impatient d’accueillir du renfort cet été.

Still pourrait tomber de haut

« Il y a une sérieuse injection de qualité qui doit se faire dans les mois à venir, a réclamé le Belge en conférence de presse. Des gens arrivent en fin de cycle, des choses vont changer. Il y a un chantier important à aborder. (…) Peut-être que c’est le moment de préparer la saison prochaine. On va en discuter avec la direction. Tout le monde est conscient que des choses vont changer. Il y a des choses à mettre en place et ça peut commencer demain. » Le problème pour Will Still, c’est que le club artésien peut très bien décider d’entamer ce nouveau chapitre sans lui.

Maintenant faut qu’Eric Roy ne tergiverse plus…



La proposition de prolongation est sur la table.

Il est grand temps de se positionner à moins que le but soit autre… attendre Lens secrètement 🤷‍♂️🤷‍♂️#OMSB29 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 27, 2025

L’ancien coach du Stade de Reims subit évidemment les choix effectués cet hiver, lorsque Brice Samba, Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski ont été transférés pour rééquilibrer les comptes. Il n’empêche que ses résultats pourraient inciter ses dirigeants à envisager un changement sur le banc. D’autant qu’un autre technicien de Ligue 1 convoiterait son poste. En effet, Mohamed Toubache-Ter affirme qu’Eric Roy, en fin de contrat à Brest, ne donne aucune réponse à ses supérieurs. L'entraîneur classé troisième de Ligue 1 avec les Pirates la saison dernière attendrait un signe de la part des Sang et Or. Une sérieuse menace pour Will Still.