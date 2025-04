Real Madrid ‍: Rudiger s'excuse, un an de suspension demandé ‍!

Dans : Liga.

Le pétage de plomb d'Antonio Rudiger a mis tout le monde du football en émoi. Le défenseur du Real Madrid s'est excusé publiquement et ne se cherche aucune excuse.

10 personnes. La télévision espagnole, qui ne laisse rien passer et décortique chacune des images de chaque match des grands clubs du pays, a compté le nombre de personnes qu’il aura fallu pour éviter à Antonio Rudiger d’aller se confronter directement à l’arbitre de la finale de la Coupe du Roi. Le défenseur allemand, sorti sur blessure et connu pour son jeu rugueux, provocateur, et toujours à la limite, n’a pas apprécié la tournure des évènements, à l’image de toute son équipe qui était bien plus survoltée pour s’adresser à l’arbitre, que pour enfin battre le Barça cette saison. Résultat, quand un dernier coup-franc a été sifflé pour le club catalan après une faute de Kylian Mbappé, le débordement a été total. Rudiger a lancé un projectile sur l’arbitre, sans parvenir à l’atteindre, et ensuite tenté de lancer de nouvelles poches de glace avant d’en être empêché par le staff de Carlo Ancelotti.

Rudiger ne se cherche aucune excuse

Dans un monde normal Rudiger doit prendre un an de suspension pour son attitude scandaleuse hier soir. Dans un monde normal c’est tout le Real qui doit être sanctionné. Et ça se dit le plus grand club du monde … — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 27, 2025

Il n’a pas réussi à être calmé, n’est pas sorti du terrain après son expulsion pour ce geste et a même tenté de revenir voir l’arbitre après la fin du match, quand il rentrait aux vestiaires. Une attitude qui donne une très mauvaise image du joueur, du Real Madrid, et même du football en général. Quelques heures plus tard, l’international allemand semblait être revenu à la raison, et il s’est excusé pour son comportement. « Il n'y a aucune excuse pour mon comportement d'hier soir. Je suis vraiment désolé, et je suis désolé pour l’arbitre. Désolé pour tout le monde qui a pu se sentir déçu hier soir », a lancé Antonio Rudiger, qui a été l’objet d’un rapport salé de l’arbitre, et devrait donc prendre une suspension bien lourde, tout comme les deux autres joueurs madrilènes expulsés : Lucas Vasquez et Jude Bellingham. Dans une intervention sur X, l'ancien journaliste de Canal+ a demandé un an de suspension pour le défenseur du Real Madrid, pour son pétage de plomb alors que tous les passionnés de football regardaient ce match de haut niveau.