Rennes accusé d'avoir une attitude minable

Par Quentin Mallet

Le Stade Rennais s'est pris un missile en provenance de l'AJA, le club breton étant accusé d'avoir une attitude lamentable.

Cette saison, l’AJ Auxerre réalise une saison plus que satisfaisante. Jamais menacés d’une relégation en Ligue 2 tout au long de la saison, les Bourguignons réalisent même des prouesses avec leur équipe U18. Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Gambardella, cette dernière doit recevoir son celle du Stade Rennais ce dimanche 20 avril à 14h30. Un match qui tombe pile en même temps que le déplacement de l’équipe professionnelle à Lille en Ligue 1. Pour permettre à ses supporters d’assister aux deux rencontres, l’AJ Auxerre a officiellement demandé au Stade Rennais d’accepter un report du match de Gambardella. Une demande refusée par le club breton. Dans un communiqué officiel, les dirigeants auxerrois ont pointé du doigt le manque de classe de leurs homologues rennais.

« L'AJA regrette cette position du club rennais »

« Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Gambardella, l’AJ Auxerre a le bonheur de recevoir le Stade Rennais, dans une compétition qui fait partie de son ADN et dont elle détient le record de victoires (sept). (...) Malgré de nombreuses demandes auprès du Stade Rennais de faire preuve de bon sens et de respect pour notre club et nos supporters, en décalant la rencontre à une autre date ou à avancer l’horaire, aucune n’a été entendue. L’AJA regrette cette position du club rennais, qui est incompréhensible et contre l’esprit sportif et festif d’une demi-finale de Gambardella. L’AJA se battra jusqu’au bout pour que ses supporters puissent assister aux deux rencontres de leur club », a regretté le club auxerrois dans un communiqué publié ce mardi 15 avril.

En tout cas, à quelques jours du coup d’envoi de la demi-finale de la Coupe Gambardella, l’AJ Auxerre entend bien faire tout son possible pour décaler cette rencontre.