Rennes ‍: L’info que personne n’avait vu venir

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

A 40 ans, Steve Mandanda se dirigeait vers la sortie logique au Stade Rennais. Mais les deux parties discutent d'une prolongation à la surprise générale.

Grosse recrue de Rennes à l’été 2022, Steve Mandanda a tenu avec une certaine réussite les cages du club breton pendant deux ans. Mais cette saison aura été très compliquée, et le gardien champion du monde a logiquement perdu sa place en raison de performances décevantes. Il a vu Brice Samba arriver et immédiatement s’imposer comme numéro 1. Le gardien qui vient de fêter ses 40 ans se dirigeait donc logiquement vers la porte de sortie. Mais ce vendredi soir, le journaliste Marc Mechenoua délivre une véritable bombe dans le microcosme « Rouge et Noir » en annonçant que le club et Mandanda négocient pour une prolongation de contrat d’un an. L’ancien portier de l’OM est désireux de continuer l’aventure en Bretagne, et la formation de Habib Beye n’y est pas opposée. Les discussions ont en tout cas débuté en ce sens, même si rien n’indique cela ira au bout.

Un salaire à revoir

INFO - En fin de contrat en juin, Steve Mandanda et le Stade Rennais discutent d’une prolongation d’un an. Le joueur se verrait bien continuer l’aventure. #Mercato #Ligue1 — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) April 25, 2025

La surprise est en tout cas - légitimement - totale chez les supporters rennais qui n’avaient pas vu venir cette possible issue. « Incompréhensible », « Alors là, on ne l'avait pas vu venir celle-ci », « Je comprends pas le projet de garder ce gardien qui nous a plombé notre saison à tous les niveaux », « Alors ok mais il va falloir baisser le salaire », ont lancé divers supporters du Stade Rennais, très surpris par le fait de voir le gardien de 40 ans continuer l’aventure encore une saison, même si ce sera inévitablement comme doublure. Au mieux.