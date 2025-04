L1 ‍: Gouiri met le feu au Vélodrome, l’OM récupère sa deuxième place

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

31e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Stade Brestois : 4-1.

Buts : Gouiri (8e, 45e, 63e), Greenwood (37e) pour l’OM ; Sima (26e) pour Brest.

Grâce notamment à un triplé d’un Amine Gouiri des grands soirs, l’Olympique de Marseille a tranquillement dominé Brest (4-1) pour récupérer la deuxième place du championnat.

Mis sous pression durant tout le week-end par ses concurrents dans la course pour le podium en Ligue 1, le club marseillais avait à coeur de répondre pour montrer qui est le patron dans ce sprint final. Après un bel arrêt de Rulli devant Sima en début de match (2e), Marseille partait du bon pied. Puisque sur un service de Luis Henrique depuis le côté gauche, Gouiri ouvrait vite la marque d’une frappe croisée à ras de terre (1-0 à la 8e). Un avantage de courte durée, sachant que le SB29 relançait le suspense avant la demi-heure de jeu. Sur une balle mal repoussée par Rulli après un corner et une double tentative de Chardonnet et Ajorque, Sima fusillait le gardien argentin à bout portant pour égaliser (1-1 à la 26e). Malgré ce coup de froid au Vélodrome, Marseille repartait vite de l’avant. Servi aux 30 mètres par Rabiot, Greenwood tentait sa chance de loin avec réussite, vu que sa balle était contrée par Chardonnet pour prendre Coudert à contre-pied (2-1 à la 37e). Juste avant la pause, l’OM faisait même le break par l’intermédiaire de… Gouiri, qui marquait l’un des buts de la saison ! À la réception d’un centre de Greenwood, l’attaquant algérien contrôlait effectivement la balle de la poitrine avant d’envoyer un retourné acrobatique dans le filet brestois (3-1 à la 45e).

🤩 | WOW quel but incroyable d’Amine Gouiri !! 💥🙌 #OMSB29



👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/TKweHyjAe4 — DAZN France (@DAZN_FR) April 27, 2025

Au retour des vestiaires, Ajorque loupait une occasion de réduire l’écart (56e). Ce qui allait profiter à l’OM, vu que Gouiri, encore lui, finissait d’enfoncer le clou. Couvert par Haidara sur une passe en profondeur de Rabiot, l’ancien Lyonnais trompait Coudert d’un tir en finesse du droit (4-1 à la 63e). La fin du match était plus tranquille, avec des occasions de Pereira Lage (75e) ou Rowe (76e), et Marseille se dirigeait vers une deuxième victoire consécutive en L1.

⏱ 90’ | #OMSB29 4️⃣-1️⃣



𝐂𝐨𝐧𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬 ! 🦾🔵⚪️

Une belle soirée pour nos Olympiens qui empochent les 3 points de la victoire face aux Brestois, dans un @orangevelodrome qui a fait grimper les décibels tout le long de la rencontre ! 🌋 pic.twitter.com/kmon2k6eDm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 27, 2025

Grâce à ce succès net et sans bavure, l’OM retrouve donc sa deuxième place. À trois journées de la fin du championnat, le groupe de Roberto De Zerbi dispose de deux points d’avance sur Lille, trois sur Monaco, et quatre sur le trio Lyon - Nice - Strasbourg. Autant dire que la course au podium sera très serrée jusqu’au bout, alors que Brest dit adieu au Top 7 à cause de cette deuxième défaite de suite.