Rennes ‍: Beye supplie François Pinault de le prolonger

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Aux commandes du Stade Rennais depuis le 30 janvier dernier, Habib Beye espère prolonger l’aventure en Bretagne au-delà du mois de juin.

Onzième de Ligue 1 avec huit points d’avance sur Le Havre, actuel barragiste, le Stade Rennais semble à l’abri d’une relégation qui lui tendait les bras au moment où Habib Beye a rejoint le club en lieu et place de Jorge Sampaoli. A l’époque, le Stade Rennais flirtait avec la zone rouge, ce qui avait poussé François Pinault et Arnaud Pouille à se séparer de l’entraîneur argentin. Sans club depuis son départ du Red Star l’été dernier, Habib Beye a été appelé à la rescousse pour une mission commando de six mois. L’ancien consultant de Canal+ a relevé le défi haut la main, remontant le club breton à la 11e place et l’éloignant de la zone de relégation.

Alors que sa prolongation est quasiment automatique en cas de maintien, Habib Beye espère maintenant avoir l’opportunité de poursuivre à Rennes en enchainant avec une saison complète en 2025-2026 comme il l’a confié devant la presse avant la réception de Nantes ce vendredi. « Aujourd'hui, je ne considère pas être dans une logique de discussion avec le club par rapport à mon avenir, on verra le 18 mai, c'est comme ça qu'on en a convenu avec M. Pinault » a d’abord lancé l’ex-capitaine de l’OM, avant de poursuivre.

Habib Beye veut enchaîner à Rennes

« On est arrivés dans une situation critique, elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Il y a eu de la progression, du lien qui se crée, il y a de bons joueurs et ce qui m'intéresse, c'est de voir où tu as pris le Stade Rennais et où tu le rends. Et que le propriétaire qui m'a accordé énormément de confiance se dise : 'J'ai eu raison de faire confiance à mon coach car il a fait progresser l'équipe et me permet d'être plus serein dans l'approche de la saison suivante’ ».

Et le coach rennais de poursuivre, avec un énorme appel du pied à l’attention de sa direction. « Je suis dans un club exceptionnel. Ce que je suis en train de lier avec mes joueurs est assez exceptionnel, vous savez à quel point je les aime et les respecte, car ils sont le moteur, sans eux on n'est rien. On a aussi mis en place une exigence de travail qui doit permettre, en tant qu'équipe et club, d'être encore plus fort la saison prochaine ». Le message est clair pour les dirigeants rennais, Habib Beye veut rester. Sauf catastrophe en cette fin de saison, celui qui avait été élu meilleur entraîneur de National la saison dernière avec le Red Star devrait avoir cette chance de poursuivre à Rennes.