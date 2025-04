Rennes ‍: Le Fofana de Lens promet de revenir

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Face à l'Olympique Lyonnais, Seko Fofana a une nouvelle fois affiché un niveau loin de celui qu'il avait lorsqu'il portrait le maillot du RC Lens. Après la rencontre, le milieu du Stade Rennais a demandé à ce qu'on lui laisse plus de temps pour faire taire les critiques.

Avec 38 points au compteur au coup d'envoi du match face à l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais s'est lancé au Groupama Stadium en sachant qu'il n'avait plus rien à jouer d'ici à la fin de la saison. La zone rouge est suffisamment loin, tout autant que ne l'est celle menant à l'Europe. Les Bretons se sont donc logiquement faits écraser par des Gones en toute décontraction. Une rencontre au cours de laquelle Seko Fofana, recruté pour ses compétences techniques et physiques, et sa capacité à porter sa voix, a encore une fois été bien en dessous du niveau qu'il avait lorsqu'il évoluait à Lens. A l'issue de la rencontre, il a demandé du temps aux supporters.

« Faire taire les critiques »

Rennes est une grande lessiveuse, il crie au scandale https://t.co/U5uSEqxpmm — Foot01.com (@Foot01_com) April 27, 2025

« Je ne m’inquiète pas, même s’il y a eu des situations un peu compliquées, avec des petites blessures qui se sont accumulées. Je suis très content de pouvoir enchaîner, des choses sont plus intéressantes. La saison prochaine sera un nouveau défi, avec pleins d’enjeux. Je suis un compétiteur et j’aime les challenges ! Les supporters inquiets de ne pas revoir le Fofana de Lens ? Je laisse les gens juger, chacun a le droit d’avoir son avis. En ce qui me concerne, il faut juste un peu de patience, et le plus important est ce que le coach attend de moi pour pouvoir continuer sans blessure, commencer une vraie préparation, revenir fort et faire taire les critiques », a lancé Seko Fofana dans des propos rapportés par Ouest-France.

En attendant, Seko Fofana, qui enchaine les rencontres insipides, va devoir faire beaucoup mieux s'il veut justifier entièrement le salaire colossal que lui offre le Stade Rennais.