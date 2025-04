L'arbitre de LOSC-OM victime d'une terrible accusation

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir prochain, le LOSC accueillera l'OM en Ligue 1. Un choc plus qu'important dans la course à la Ligue des champions.

Le LOSC et l'OM sont plus que bien partis pour finir en Ligue des champions à l'issue de la saison. Mais la concurrence est féroce et chaque faux pas pourrait être préjudiciable au moment des faire les comptes. Dimanche soir, les Dogues recevront Marseille pour un choc très attendu de Ligue 1. Tous les détails seront importants dans cette rencontre. Les deux équipes seront donc particulièrement attentives aux décisions de l'arbitre, qui sera pour l'occasion Eric Wattellier. Un choix qui ne plait guère aux fans phocéens et ce pour une raison assez insolite...

Eric Wattellier mis sous pression par les fans de l'OM

Ces dernières heures via X, nombreux ont en effet été les internautes proches de l'OM à pester contre la décision de désigner Eric Wattellier, dont le nom de famille fait trop Ch'ti : « Eric Wattellier le dentiste qui n'a de catalan que l'accent et le cabinet fantôme où il ne reçoit jamais. Tu peux pas faire un nom à consonance plus chti que le sien... Et comme par hasard il est désigné pour un match du LOSC. Vous vous foutez de qui ? » ; « Wattelier ça fait grave ch’ti !!! Méfi » ; « Purée c’est le pire lui !!! On peut gardez Frappart non ? » ; « Même si c'est loin d'être le pire, en cas de dinguerie comme à Lens (tiens tiens ...) on pourra pas s'empêcher de penser que son côté Ch'ti a pris le dessus » ou encore « Il est comme ses potes Turpin et Letexier ». Eric Wattellier ne manquera pas de pression lors de sa rencontre entre Lille et Marseille. Surtout dans un contexte difficile pour l'arbitrage, sous le feu des critiques et qui a été particulièrement visé par l'OM ces dernières semaines.