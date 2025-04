Rennes n'a pas peur d'un arbitrage 100% lyonnais

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Une semaine après l'énorme polémique engendrée par la décision de François Letexier lors du derby entre l'ASSE et l'OL, le Stade Rennais ne croit pas que l'arbitre du match contre Lyon voudra compenser en donc favoriser le club rhodanien.

Le Stade Rennais ne craint plus grand-chose cette saison, et l'idée de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions est oubliée depuis pas mal de temps. Mais Habib Beye n'est pas du genre à laisser ses joueurs faire du tourisme ce samedi à Lyon, et l'entraîneur du club breton est déterminé à ce que son équipe ne galvaude pas ce rendez-vous face à une formation qui joue un match capital dans la course à Ligue des champions, et qui sera revancharde suite aux deux soirées catastrophiques vécues à Old Trafford et à Geoffroy-Guichard. Du côté de Rennes, on sait que Marc Bollengier, arbitre de cette rencontre, sera soumis à une grosse pression suite à l'affaire Stassin dans le derby, mais on ne croit pas à un possible cadeau de l'arbitre pour compenser cela.

Rennes a confiance dans l'arbitre du match à Lyon

Habib Beye connaît le football de longue date, et il pourrait craindre une mise sous pression de l'arbitre compte tenu des événements de la semaine dans la foulée du derby perdue par l'OL à Saint-Etienne. Mais ce n'est pas du tout le cas, et l'entraîneur rennais a tenu le faire savoir, il a une confiance absolue dans les arbitres. « Je ne m’attends pas à une quelconque compensation sur quoi que ce soit, on est tous pros, on se concentre sur ce qu’on sera capable de faire, sans être conditionné par des éléments extérieurs », a précisé Habib Beye avant ce rendez-vous déjà décisif pour l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas le droit à l'erreur contre le club breton. Alors que certains supporters lyonnais estiment que leur club fait l'objet d'un complot suite aux prises de position de John Textor contre la LFP, on espère que ce choc entre deux belles équipes de la Ligue 1 ne sera pas marqué par une erreur arbitrale, sinon il ne fait aucun doute que l'on va repartir pour une semaine de polémique.