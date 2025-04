Canal+, DAZN, BeIN, De Tavernost négocie un deal inédit

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Ambiance beaucoup moins tendue en ce moment autour des droits télé de la Ligue 1. Nicolas De Tavernost essaye de faire concilier toutes les parties prenantes dans un accord global.

La fin de saison approche, et DAZN sait très bien que les derniers matchs diffusés en ce mois de mai risquent de mettre un terme à l’engageante de la plateforme britannique en France. La situation est intenable pour le « Netflix du Sport », qui perd beaucoup d’argent et voit son nombre d’abonnés stagner à 500.000 ou un peu plus. Trois fois moins que le minimum espéré au moment de la signature des droits télés sur le long terme. Le constat d’échec est fait, et Nicolas De Tavernost, tout nouveau directeur de LFP Média, a pris le problème à bras le corps. Soit une rupture totale est faite et c’en sera la fin pour DAZN dès le mois de juin, soit un accord permettant à tout le monde de tirer dans le même sens est trouvé.

Car selon RMC, les relations avec Canal+ se sont nettement réchauffées depuis que Nicolas De Tavernost a pris les commandes. Au point que la chaine cryptée participe désormais activement aux discussions avec le but d’être distributeur sur les antennes du groupe, mais aussi d’être diffuseur pour une affiche de gala comme la rencontre du dimanche soir dans un accord où tout le monde y trouverait son compte. DAZN serait même prêt à revenir dans le jeu en mettant sa plateforme et ses équipes à disposition, pour aider ce projet de chaine 100 % Ligue 1 créée par la Ligue à décoller. Avec bien sûr une négociation, probablement pour éviter de payer toutes les échéances à venir. De son côté, si DAZN venait à abandonner, alors il ne faudrait pas trop forcer pour convaincre BeIN Sports, qui était venu à reculons dans les droits de la Ligue 1, de lâcher prise sur son match du samedi après-midi.

Un sacré mic-mac mais qui semble au moins partir sur des bases solides qui ne se règle pas devant les tribunaux ou par médias interposés. La nomination de Nicolas De Tavernost y est pour beaucoup dans ce calme retrouvé même si ce n’est pas forcément cela qui garantira que les millions couleront l’été prochain au moment du lancement de la nouvelle chaine, ou du nouveau accord de diffusion trouvé.