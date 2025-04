4 buts et 3 points, ce Rennais généreux avec l'OL

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes n'a pas pesé bien lourd contre l'OL ce samedi soir. Dernier rempart du club breton, Brice Samba a fait un gros flop sur ce match.

L’OL a su se remettre dans le bon sens ce samedi soir en disposant largement de Rennes sur le score de 4-1. Le club breton n’arrive plus à se hisser au niveau des meilleures formations en France, et a totalement subi les assauts lyonnais. En plus, la formation de Habib Beye n’a pas pu compter sur ses points forts avec des joueurs comme Seko Fofana, Arnaud Kalimuendo et Lilian Brassier qui n’ont pas répondu aux attentes. Mais il y a un joueur rennais qui a été pointé du doigt après cette défaite et ces quatre buts encaissés. Il s’agit de Brice Samba. Arrivé en janvier pour faire oublier un Steve Mandanda décevant, le gardien rennais a semblé lourd et totalement incapable de s’imposer sur les frappes lyonnaises. L’Equipe lui a mis la note de 3/10 avec un commentaire assez lapidaire.

Deux buts évitables pour Samba

« Autant il n'a rien pu faire sur l'ouverture du score, autant il aurait pu être plus déterminant sur le deuxième but encaissé et a surtout paru pas irréprochable sur le troisième, en laissant filer le ballon sur son côté censé être fermé. Un arrêt face à Cherki (33e) et un autre devant Mikautadze (88e), quand même », a noté le quotidien sportif, qui l’a rangé dans les flops du match. Une apathie terrible pour un gardien de but, et qui n’a clairement pas pu permette de soulager une formation bretonne qui a surtout permis à l’OL de se relancer dans la course au podium. Seule bonne nouvelle pour Brice Samba dans cette soirée, le match nul du Havre permet aux « Rouge et Noir » de valider officiellement leur maintien en Ligue 1 cette saison.