Rennes accepte de vendre Kalimuendo

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Meilleur buteur du Stade Rennais cette saison, Arnaud Kalimuendo a encore deux ans de contrat avec le club breton. Mais les dirigeants rennais le laisseront partir à une seule condition.

Avec quinze buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le bilan de l'attaquant rennais de 23 ans est très positif, même si cela n'a pas empêché le Stade Rennais de vivre bien des tourments. Avec trois entraîneurs différents, et après deux mercatos couteux et pas vraiment réussis, le club breton sait que l'été 2025 devra être celui du retour à la réalité. Et si la famille Pinault a largement investi depuis un an, les propriétaires de Rennes souhaitent que l'équilibre financier se fasse rapidement. Pour cela, il faudra d'abord gérer le cas des 13 joueurs qui vont revenir après une saison en prêt, mais il semble désormais acquis que la vente d'Arnaud Kalimuendo sera également un levier qu'Arnaud Pouille n'hésite pas à utiliser. C'est ce que confirme Guillaume Lainé dans Ouest-France.

Kalimuendo bientôt en Bundesliga ?

De la tête, 𝗔𝗿𝗻𝗮𝘂𝗱 𝗞𝗮𝗹𝗶𝗺𝘂𝗲𝗻𝗱𝗼 atteint le cap des 5️⃣0️⃣ buts en Ligue 1 🤩



≡ #HACSRFC 1-5 pic.twitter.com/IuqLnNXP4w — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 14, 2025

Se penchant sur le cas d'Arnaud Kalimuendo, auteur contre Le Havre de son 50e but en Ligue1, le journaliste qui suit au quotidien le Stade Rennais confirme que le transfert de l'avant-centre de 23 ans est possible et même probable. « L’avant-centre du SRFC, auteur de la meilleure saison statistique de sa carrière, veut finir sur le podium des goleadors de l’élite, ce qui continuerait aussi à faire monter sa cote avant l’été. Son profil est très apprécié, notamment en Allemagne. Rennes, qui aura comme tout le monde besoin de liquidités dans un contexte économique déprécié, ne devrait pas s’opposer à un départ en cas de très belle offre », précise notre confrère. Il est vrai qu'à deux ans de la fin de son contrat, il semble judicieux pour l'actuel onzième de Ligue 1 de laisser partir contre un énorme chèque Arnaud Kalimuendo. Mais en contrepartie, les dirigeants bretons vont également devoir lui trouver un successeur.