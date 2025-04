Rennes est une grande lessiveuse, il crie au scandale

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Le Stade Rennais a assuré son maintien de bien triste manière avec une claque 4-1 subie à Lyon. Le résultat d'une saison chaotique sur et hors du terrain. Les derniers transferts n'ont pas forcément apporté satisfaction. Un journaliste demande de la stabilité dans le club.

Samedi soir, Rennes a été terrassé par l'équipe qu'elle enviait depuis plusieurs mois. Grâce à un recrutement conséquent, l'OL avait su réaliser une incroyable remontée la saison dernière pour passer de la zone rouge à une qualification européenne. Les Bretons ont tenté de faire la même chose en recrutant Brice Samba, Seko Fofana ou encore le Japonais Kyogo Furuhashi au mercato hivernal, mais la réussite ne fut pas du tout identique. Sauvé de la relégation malgré son revers 4-1 dans le Rhône, le Stade Rennais est coincé dans le ventre mou de la Ligue 1 à la 10e place. Le club breton est bien loin de pouvoir se mêler à la lutte pour l'Europe.

Rennes doit arrêter de changer régulièrement

Malgré l'apport tactique indéniable d'Habib Beye, Rennes a pu mesurer l'immense écart qui le sépare du sommet du championnat. L'OL a marché sur l'équipe bretonne pendant une bonne partie du match samedi. Présent dans l'After Foot sur RMC, Florent Gautreau a analysé les raisons de la faillite rennaise en cette seconde partie de saison. Pour lui, Rennes est trop instable en interne pour pouvoir avancer et atteindre des objectifs prestigieux.

🗣️ Le constat de @Florentgautreau sur le Stade Rennais : "C'est une machine à laver avec des changements incessants et ça ne peut pas durer. C'est un problème de gouvernance." #RMCLive pic.twitter.com/l5jKykmgay — After Foot RMC (@AfterRMC) April 26, 2025

« Rennes a raté son intersaison, Rennes a les moyens de tout changer cet hiver. Tu récupères Rouault, Brassier, Fofana, Samba, tu as de la chance d’avoir grâce à Beye des jeunes qui sont tout de suite remis dans le circuit avec Jacquet, Meité. Tu as une nouvelle dynamique avec un coach qui est apprécié en général en ville. Mais, le problème, c'est que cette machine à laver, ces changements incessants, ce directeur sportif qui part et celui qui arrive l’été dernier. Ces changements de gouvernance à tout moment. Tout cela ne peut pas durer. Le Stade Rennais a finalement un problème de gouvernance », a t-il indiqué. Autant dire que les supporters bretons devront patienter encore plusieurs mois pour rêver de nouveau et titiller des équipes comme l'OL, l'OM, Monaco mais aussi Brest et Lens.