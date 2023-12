Pourquoi le but de Rennes a été logiquement refusé

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Dans une fin de match chaotique, le Stade Rennais pensait bien avoir égalisé à la 111e minute grâce à un but d’Assignon à la reprise sur une longue action dans la surface.

Les Bretons étaient libérés par ce but égalisateur qui leur permettait d’accrocher la première place et de passer l’hiver au chaud. Mais le but a été rapidement annulé. Tout le monde cherchait un hors-jeu classique sur l’action, mais l’arbitre était sûr de lui, alors que les ralentis ne montraient rien. En réalité, c’est au départ de l’action que tout s’est joué. Enzo Le Féé a tiré le coup franc sur la barre transversale, qui a donc renvoyé le ballon sans que personne n’y touche, passant devant la défense et étant relancé par le milieu rennais directement.

Julien Stéphan ne connaissait pas cette règle

Julien Stéphan sur le but refusé en fin de match : « Moi aussi je l’ai appris, je connaissais la règle sur penalty, je ne savais pas que ça pouvait exister sur coup franc. C’est un ascenseur émotionnel. » #SRFC pic.twitter.com/IyYIP2pNrN — Clément Gavard (@Clem_Gavv) December 14, 2023

Comme pour un pénalty ou un corner, si le ballon touche un montant il n’est remis en jeu que si un autre joueur, adverse ou partenaire, le touche, la reprise directe étant sanctionnée d’un hors jeu. Un point du règlement méconnu mais malheureusement pour les Rennais bien retenu par les arbitres à la VAR qui ont signalé ce jeu illicite de Le Fée, causant l’annulation du but des locaux. Surpris mais compréhensif, Julien Stéphan a avoué avoir appris que tous les coups de pied arrêtés étaient concernés. « Moi aussi je l’ai appris, je connaissais la règle sur penalty, je ne savais pas que ça pouvait exister sur coup franc. C’est un ascenseur émotionnel », a reconnu l'entraineur des Rouge et Noir.