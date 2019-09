Officiel : Rennes fait signer Jonas Martin et Raphinha !

Dans : Rennes, Mercato.

A deux heures de la fin du mercato, le Stade Rennais annonce simultanément la signature de Jonas Martin, le milieu de terrain de Strasbourg, et de Raphinha, l'attaquant brésilien du Sporting.

« Nous sommes très heureux d’officialiser la signature pour 5 saisons de Raphinha avec le Stade Rennais F.C. Joueur offensif pouvant évoluer à différentes positions, c’est un garçon que nous suivions depuis de longs mois. Malgré l’intérêt de clubs étrangers, nous sommes fiers qu’il ait choisi notre projet. Avec plus de 100 matchs en professionnel à son actif a seulement 22 ans, il est aujourd’hui aguerri aux joutes européennes pour avoir participé aux deux dernières éditions d’Europa League. Raphinha est le joueur offensif que nous souhaitions, a indiqué Olivier Létang, avant d'également se réjouir de la venue de Jonas Martin. Jonas est un homme et un joueur de grande qualité, leader qui va nous apporter un profil différent et complémentaire dans notre effectif. Notre milieu de terrain est désormais au complet pour nous permettre d’atteindre nos objectifs et d’être compétitif au cours de cette saison. »