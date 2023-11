Nasri au coeur d'une embrouille à Rennes

Dans : Rennes.

Par Adrien Barbet

Si rien n'est encore officiel, Bruno Genesio devrait selon toute vraisemblance quitter le Stade Rennais. Le club breton réalise un mauvais début de saison en Ligue 1, alors que le coach avait exigé l'arrivée de Samir Nasri pour l'épauler.

Entraîneur du Stade Rennais depuis 2021, Bruno Genesio est parvenu à faire du club breton un habitué des matchs européens. Élu meilleur entraîneur de la Ligue 1 en 2022, l'ancien milieu de terrain a parfaitement su rebondir après son aventure contrastée à l'Olympique Lyonnais. Seulement 13e sur ce début de saison en Ligue 1, Rennes est très décevant, malgré un effectif de grande qualité. Premier de son groupe d'Europa League après 4 journées disputées, Rennes parvient à sauver les meubles, mais le classement en championnat est probablement fatal pour Bruno Genesio, qui risque d'être remplacé par Julien Stéphan pour la fin de l'exercice 2023/2024. Le journal l'Équipe avance que Genesio avait exigé l'arrivée de Samir Nasri comme entraîneur adjoint l'été dernier. En vain.

Nasri absent, Genesio en froid avec les Rennais

Samir Nasri au coeur du problème Genesio à Rennes. Impossible de savoir si cela a beaucoup pesé ces derniers mois mais il ne fait aucun doute que l'absence du consultant de Canal + a dû fragiliser les relations entre le coach de 57 ans et la direction rennaise. L'ancien joueur, passé par l'OM, Arsenal et Manchester City n'a jamais occupé la fonction de dirigeant mais pourtant, Bruno Genesio semblait séduit par son expérience du plus haut niveau. Toujours est-il que Nasri comme Genesio devraient être absents des travées du Roazhon Park pour la fin de la saison. Julien Stéphan, dont son travail avait été salué entre 2018 et 2021 à Rennes, est le candidat le plus crédible à la succession de Genesio. Le Stade Rennais reste sur 5 matchs sans victoire en Ligue 1 et voudra se relaxer contre l'OM après la fin de la trêve internationale.