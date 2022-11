Moqué à Rennes, Deschamps ne l’avait pas vu venir

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Malgré son excellent début de saison avec le Stade Rennais, Martin Terrier n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le Mondial 2022. Le club breton semblait accepter la décision du sélectionneur des Bleus. Mais ça, c'était avant le tacle envoyé sur Twitter.

Jamais convoqué en équipe de France, Martin Terrier pouvait devenir la surprise de Didier Deschamps. L’attaquant de Rennes se rapproche du niveau international depuis plusieurs mois, lui qui totalise 11 buts et 4 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Ses performances et ses statistiques n’ont pourtant pas suffi pour intégrer la liste des joueurs qui disputeront la Coupe du monde 2022.

[SÉLECTION]



Notre attaquant 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿, auteur de 23 buts cette année, est sélectionné par Bruno Genesio pour la réception du TéFéCé. 💪



Félicitations Martin ! 👏 pic.twitter.com/W4xnN8vAKd — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 12, 2022

Un choix étonnant pour de nombreux observateurs, y compris le Stade Rennais qui s’est moqué du sélectionneur tricolore avant le match face à Toulouse ce samedi soir. « Sélection : Notre attaquant Martin Terrier, auteur de 23 buts cette année, est sélectionné par Bruno Genesio pour la réception du Téfécé. Félicitations Martin ! », a plaisanté le club breton sur Twitter, où la publication amuse beaucoup les internautes. On comprend tout de même que Rennes s’étonne de la non-convocation de son attaquant, contrairement à l’entraîneur Bruno Genesio.

Genesio comprend Deschamps

« C’était compliqué, il y avait beaucoup de monde devant, expliquait le coach des Rouge et Noir jeudi. Après, ce sont des choix. On peut toujours les discuter, il y a 70 millions de sélectionneurs et je ne veux pas en faire partie. Je lui en ai parlé tranquillement (à Terrier, ndlr). Il l’a pris avec beaucoup de lucidité, c’est certainement le secteur de jeu où il y a les meilleurs joueurs. Mais il est motivé pour intégrer la sélection l’année prochaine. Pour lui aussi, c’est continuer sa progression, montrer sa régularité et être performant comme il l’est depuis bientôt deux ans ici. Et forcément, un jour, il sera récompensé. » En attendant, Martin Terrier devra se contenter des convocations de Bruno Genesio.