SRFC : Southampton débarque à Rennes pour Bensebaini

Dans : Rennes, Mercato, Premier League.

Après avoir perdu son défenseur vedette Virgil van Dijk, Southampton a l’embarras du choix pour recruter en défense, mais semble clairement pencher pour des joueurs du championnat de France.

Les Saints ont déjà Christopher Jullien de Toulouse dans le viseur, mais ce dimanche, la presse algérienne annonce que c’est désormais vers Rennes que les regards se tournent. En effet, le club anglais apprécierait le profil de Ramy Bensebaini, polyvalent et jeune défenseur des Rouges et Noirs. Acheté pour 2 ME à Paradou après un prêt prometteur à Montpellier, l’international algérien a un potentiel évident, mais il peine à trouver totalement sa place à Rennes. Le club breton pourrait donc faire d’une pierre deux coups, et faire ainsi de la place pour Joris Gnagnon en défense, tout en récupérant une belle somme d’argent.