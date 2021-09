Mercato : Gaëtan Laborde signe au Stade Rennais

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais a enregistré la signature de Gaëtan Laborde dans les dernières minutes du mercato d'été. L'attaquant de Montpellier s'est engagé avec le club breton jusqu'en 2025.

« Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la signature, pour 4 ans, de Gaëtan Laborde. L’attaquant de 27 ans arrive en provenance du Montpellier HSC. Le prolifique buteur du MHSC a choisi le Stade Rennais F.C. Le Landais, formé chez les Girondins de Bordeaux, s’est forgé au fil des saisons une solide réputation de joueur redoutable dans la zone de vérité, que ce soit à l’avant-dernière passe ou dans le dernier geste. Avec Brest, Bordeaux, Clermont et Montpellier, il a inscrit 70 buts et délivré 28 passes décisives en 237 matchs joués dans le milieu professionnel. Une progression constante qui lui a permis de briller la saison dernière en terminant quatrième meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, (ex æquo avec Burak Yılmaz, Kevin Volland et Ludovic Ajorque), le gaucher de 27 ans peut occuper plusieurs postes sur le front de l’attaque », annonce le Stade Rennais dans un communiqué.

[#LesRennaisSontPartout]



Une dernière escale dans le Sud... et on rentre avec un nouveau Rouge et Noir dans la valise ! 🧳😎 pic.twitter.com/Zimjbjpz0g — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 31, 2021

« Quand on recrute, on veut toujours renforcer l’équipe. C’est une signature qui peut paraître surprenante mais en fin de mercato c’était une opportunité pour nous de nous renforcer au niveau offensif. Il est capable d’évoluer dans plusieurs positions. Il a prouvé par le passé qu’il était capable de marquer des buts et aussi de faire des passes décisives. C’est un véritable renfort. Il était convoité. Le Stade Rennais F.C. est un beau challenge pour lui. Ça fait longtemps qu’il est sur le circuit. Il va nous apporter son expérience de la Ligue 1, à l’image de Baptiste Santamaria. On a besoin de ce genre de joueur dans un groupe relativement jeune. Il y aura de la concurrence mais on va jouer beaucoup de matchs. Quand on est au Stade Rennais F.C., on se doit d’apporter des solutions au coach et de la concurrence. Ça permettra de tirer tout le monde vers le haut », a confié Florian Maurice sur le site officiel de Rennes.