Le Stade Rennais annonce la couleur et vise le podium

Dans : Rennes.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un mercato emballant, le Stade Rennais se prépare au mieux pour la saison prochaine. Quatrième du dernier exercice, le club breton ne cache pas ses ambitions et vise encore plus haut.

Alors qu'il reste encore une grosse période avant la fin du marché estival des transferts, le Stade Rennais a déjà enregistré les arrivées de trois joueurs. Enzo Le Fée, Ludovic Blas ainsi que Gauthier Gallon seront des joueurs bretons la saison prochaine. Trois recrues made in Ligue 1, de qualité. Avec ces recrutements, Rennes ne se cache plus et montre à toutes les autres équipes françaises que les rouges et noirs veulent viser les sommets. Durant une interview pour l'émission Pleine Lucarne sur TV Rennes, Florian Maurice a évoqué les ambitions rennaises avec les nouveaux objectifs de la saison prochaine. Le directeur sportif a expliqué que le mercato n'était pas encore terminé et que Rennes visait clairement le podium et une qualification en Ligue des Champions.

Rennes ne fait pas semblant et vise la C1

« L'idée c'est de faire beaucoup mieux que l'année dernière, avec le podium, la Ligue des champions. On se doit d'avoir des objectifs importants. Évidemment, ça peut mettre une pression supplémentaire sur le groupe, mais on a envie de ça, on en a toujours envie. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui le Stade Rennais doit avoir cette ambition-là. On cherche une doublure à Lorenz, capable de jouer quand on fait appel à lui. Je veux de la concurrence » a assuré le dirigeant rennais qui affirme que les Bretons aspirent à une place sur le podium et donc, une qualification pour la coupe aux grandes oreilles. Après avoir terminé deux fois consécutivement à la quatrième place, le Stade Rennais espère égaler son meilleur résultat de ces dernières années en 2019/2020, avec une troisième place. Le mercato rennais n'est pas fini et pourrait réserver encore quelques surprises et démontre l'étendue de l'ambition du club.