Le PSG injouable, Rennes lui laisse déjà la victoire

Par Eric Bethsy

Opposé au Paris Saint-Germain vendredi, lors de la 6e journée de Ligue 1, le Stade Rennais sait à quoi s’attendre. L’entraîneur Julien Stéphan voit des Parisiens capables de s’adapter à toutes les situations. Un adversaire sans faille si l’on en croit le technicien.

Concédé au bout du temps additionnel samedi dernier, ce match nul contre le Racing Club de Lens (1-1) pourrait laisser des traces à Rennes. En plus de l’aspect comptable, avec deux points perdus à domicile, les Rouge et Noir n’abordent pas la prochaine rencontre avec le plein de confiance. Ce n’est pas l’idéal dans la mesure où les Rennais s’apprêtent à défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes vendredi. D’ailleurs, Julien Stéphan tient un discours plutôt pessimiste avant d’affronter les Parisiens.

Stéphan ne voit pas la solution

L’entraîneur du club breton estime que le champion de France, peu importe la stratégie adoptée par son adversaire, possède les qualités pour sortir vainqueur. « Contre Paris, si tu les laisses jouer, tu te retrouves dans tes 30 mètres et tu n'arrives pas à t'en sortir, si tu les presses tout le temps, à un moment donné ils trouvent la solution avec leur vitesse et leur talent, il n'y pas de solution miracle », a commenté l’ancien coach de Strasbourg en conférence de presse.

''Le PSG, une équipe complète, talentueuse, rigoureuse'' 💬



Julien Stéphan et Ludovic Blas se sont présentés en conférence de presse avant le déplacement au Parc. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 25, 2024

« Rennes a déjà posé des problèmes à Paris dans le passé, donc on tentera encore, mais on connait leur qualité, leur talent et leur effectif, a énuméré Julien Stéphan. Mais on ne va pas développer l'équipe que sur le match de Paris non plus, on développe l'équipe sur tous les matchs qui arrivent dans les semaines à venir. Il n'y a pas à se renier sur ce que l'on veut faire, il faut forcément s'adapter aux forces adverses, surtout contre Paris, mais les grands principes doivent rester les mêmes. » Après tout, la saison du Stade Rennais ne se jouera pas vendredi.