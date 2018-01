L1 : Rennes a fait payer les gifles du PSG et de l'OM à Lille

Dans : Rennes, Ligue 1.

Sabri Lamouchi (entraîneur de Rennes après la renversante victoire à Lille) : « On a pris beaucoup de buts, trop, contre Paris et Marseille. Là, je dois féliciter mes joueurs et après une débâcle à domicile, il fallait une réaction. J'ai bien aimé la réaction de mes joueurs, le contenu, et je pense que la victoire est méritée. Il nous a manqué des repères et j'ai trouvé qu'on avait fait peu d'erreurs en première période. Offensivement, il y avait de beaux enchaînements. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de la performance de mes joueurs. On avait la maîtrise du match et Lille avec ses cinq joueurs à vocation offensive n'a pas été très dangereux. On est resté bien en place, il y a eu de la discipline et ma défense a été plutôt cohérente, à l'image de l'équipe. On a retrouvé des vertus : être au service du collectif et avoir un bon état d'esprit. »