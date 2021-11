L1 : Jérémy Doku est un danger public, Thierry Henry prévient

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Buteur contre Lorient dimanche (0-2), Jérémy Doku revient en forme après avoir été éloigné des terrains en raison d’une blessure musculaire.

Un spécialiste de la Ligue 1 connait très bien Jérémy Doku en la personne de Thierry Henry, consultant pour Prime Video mais également assistant de Roberto Martinez avec la sélection belge. Après la victoire de Rennes contre Lorient et l’entrée en jeu explosive de Jérémy Doku, le champion du monde 1998 a ainsi chanté les louanges de l’attaquant de Rennes. Pour Thierry Henry, très élogieux envers Jérémy Doku, que l’on avait vu très bon à l’Euro au point de susciter la curiosité de Liverpool, il est clair que l’équipe de Bruno Genesio peut nourrir de grandes ambitions grâce à son attaque de feu. Le consultant de Prime Video est par exemple pressé de voir à l’œuvre le trio Doku-Sulemana-Laborde dès le coup d’envoi d’un match. De quoi donner le tournis à n’importe quelle défense du championnat de France au vu de la qualité des trois offensifs rennais…

🇧🇪Jérémy Doku termine 9e au trophée Kopa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans sur la dernière année de football. #BallonDor pic.twitter.com/3WDKJu8XGK — Actu SRFC (@ActuSRFC_) November 29, 2021

« Il a la qualité en un contre un. En ce moment, il revient donc il a faim de ballon. Il a cette capacité de se retourner ou de prendre la profondeur comme on a pu le voir sur le but. Quand tu es en un contre un avec lui il n’y a qu’une chose à faire en général, c’est prier. Il faut prier qu’il ne dribble pas bien mais s’il déboule bien, vous êtes exposés. Et s’il commence à finir du gauche… attention. Pour les défenseurs de Ligue 1 si vous avez Sulemana d’un côté, Doku de l’autre et Laborde dans l’axe et qui met les ballons au fond, attention quand même » a apprécié Thierry Henry, impressionné par la force de frappe offensive du Stade Rennais. Reste maintenant à voir si les hommes de Bruno Genesio, actuellement deuxièmes du championnat derrière le Paris Saint-Germain, parviendront à conserver ce rythme impressionnant pour espérer une place sur le podium en fin de saison.