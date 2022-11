L1 : Désiré Doué déchire l'accord, stupeur à Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Avec 15 apparitions toutes compétitions confondues (3 buts), Désiré Doué est l’une des révélations du début de saison à Rennes.

Du haut de ses 17 ans, Désiré Doué s’est imposé comme un élément fort du Stade Rennais. S’il n’est pas encore un titulaire aux yeux de Bruno Genesio, le milieu offensif français a marqué des points grâce à des entrées en jeu décisives, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. Sa fraicheur et son insouciance ne sont pas sans rappeler un certain Eduardo Camavinga au même âge bien que du côté de Rennes, on refuse de s’enflammer trop vite avec Désiré Doué. Quoi qu’il en soit, la priorité du club breton est de prolonger sa pépite au plus vite afin d’éviter une mauvaise surprise à l’avenir. Sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2024, Désiré Doué avait trouvé un accord total avec le club breton pour une prolongation de contrat. Mais selon Foot Mercato, la signature de ce nouveau bail n’a pas abouti à cause du père du joueur.

Désiré Doué, une prolongation qui traine à Rennes

Le média croit savoir que l’entourage de Désiré Doué avait bel et bien un accord verbal avec Florian Maurice et que tout était bouclé pour une prolongation à long terme à Rennes. Néanmoins, alors que le nouveau contrat allait être signé, le père du joueur est venu tout chambouler à la surprise générale. Selon une source à Rennes, le papa de Désiré Doué a voulu renégocier au dernier moment le salaire du joueur ainsi que la durée de son nouveau contrat en Bretagne. Une volte-face qui a logiquement crispé les dirigeants rennais jusqu’à Bruno Genesio. A ce jour, rien n’indique que la pépite de 17 ans ne signera pas son nouveau bail à Rennes, d’autant que Désiré Doué est très attaché à son club formateur. Mais au sein de la direction rennaise, on estime avoir fait le maximum pour mettre le joueur dans les meilleures conditions et il va aussi falloir que son entourage fasse un effort pour que les négociations aboutissent rapidement.