Kolo Muani devant Terrier, Rennes accuse Deschamps

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Régulièrement cité parmi les possibles surprises de la liste de Didier Deschamps, Martin Terrier n’a pas été convoqué pour le Mondial 2022. Le sélectionneur des Bleus lui a notamment préféré Randal Kolo Muani. Ce que le Stade Rennais et son directeur sportif Florian Maurice ne comprennent pas.

Attaqué par le clan Karim Benzema, Didier Deschamps a maintenant affaire au Stade Rennais. Et plus précisément à Florian Maurice qui ne comprend pas pourquoi le sélectionneur de l’équipe de France ne s’intéresse pas à Martin Terrier. « Je suis un peu surpris de ne pas recevoir de coup de téléphone au sujet de l'équipe nationale », a réagi le directeur sportif dans les colonnes de L’Equipe.

Deschamps ne s'intéresse pas à Terrier

« Parce que dans mon effectif, il y a un joueur qui a marqué 21 buts la saison passée, qui fait partie des meilleurs joueurs français, et je n'ai jamais reçu d'appel : "Allo Flo, comment il est Martin (Terrier), comment il est Bourige (Benjamin Bourigeaud) ?" », s’est étonné Florian Maurice, avant de remettre en question la convocation de Randal Kolo Muani, selon lui moins méritant que son attaquant.

« Kolo Muani par exemple : très bien, c'est un très bon joueur, pas de problème, a-t-il validé. Quand je lis qu'il surfe sur la saison passée avec Nantes à Francfort, et que j'ai un mec dans mon effectif qui a marqué 21 buts la saison dernière et encore 8 cette année en championnat, OK. Peut-être qu'il n'apprécie pas le profil de Martin, ou alors, il y a autre chose et là il faut s'interroger. Profondément. » Pour Florian Maurice, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a évolué sur le plan mental, et possède l’expérience suffisante.

🫡 Le soldat Kolo Muani



Entré à la 𝟰𝟭𝗲, Randal à remporté 1️⃣3️⃣ 𝗱𝘂𝗲𝗹𝘀 lors de cette finale, soit 𝟰 de plus que tout autre joueur ⚔️



C'est le 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗵𝗮𝘂𝘁 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 sur une 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲 depuis G. Gattuso en 2006 (17) 👊 pic.twitter.com/ahjPrN2FxM — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 19, 2022

Le problème viendrait selon lui d’un critère de Didier Deschamps. « Il faut jouer à l’étranger ? On en est là, voilà. On arrive à retenir l'été dernier Martin Terrier, qui ne part pas dans un club de Premier League. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français, en fait ? Barre-toi à l'étranger pour jouer en équipe de France ? Ce n'est pas forcément le bon message. Je ne crois pas », a regretté le directeur sportif, persuadé que son joueur aurait eu davantage de chances en quittant la Ligue 1.