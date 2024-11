Julien Stéphan viré, ils n'en doutent plus une seconde

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Nouvelle débâcle pour Rennes, qui ne s'en sort pas cette saison. Le lourd revers à Auxerre risque de mettre un terme à l'aventure de Julien Stéphan.

Cela sent la fin pour l’épisode 2 de Julien Stéphan à Rennes. Déjà hué à domicile la semaine dernière malgré la victoire face au Havre, l’entraineur breton risque d’avoir du mal à tenir le cap après le match de ce dimanche à Auxerre. Les Rennais ont coulé, individuellement et collectivement, en encaissant un cinglant 4-0 face à une formation d’Auxerre qui n’en demandait pas tant. Il y a désormais un match à domicile face à Toulouse avant la trêve, mais le sort de Julien Stephan pourrait être scellé rapidement. En tout cas, chez les supporters « Rouge et Noir » comme les observateurs, l’avenir du fils de Guy Stéphan était bien compromis. « On attendait un résultat avec la manière. On a vu l’inverse, une humiliation honteuse. Personne n’est au niveau: les joueurs , le coach, le directeur sportif. Le premier fusible, c’est Stephan. On voit mal comment il pourrait rester. Parce que Rennes joue le maintien désormais » a ainsi expliqué le journaliste de TV Rennes Vincent Simonneaux.

« Je suis descendu du train Julien Stéphan. Je suis patient mais là… », « la seule bonne nouvelle du match, c’est qu’on va se séparer de Stéphan », « Stéphan n’est pas le seul responsable mais c’est lui qui va trinquer », ont noté les supporters du club breton, pour qui Julien Stéphan ne pourra pas tenir le cap de cette série de résultats, qui met Rennes avec un seul point d’avance sur la relégation alors que le retour en Coupe d’Europe était ambitionné.