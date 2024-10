Gouiri agace, Rennes veut s’en débarrasser au mercato

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Frustré par la perte de son statut, Amine Gouiri pourrait quitter le Stade Rennais cet hiver. Le comportement de l’attaquant agace le directeur sportif Frederic Massara qui travaille déjà sur le départ de l’international algérien à un prix peu élevé.

Longtemps considéré comme un talent très prometteur à l’Olympique Lyonnais, Amine Gouiri n’a jamais vraiment confirmé. Quelques années plus tard, sa carrière stagne à Rennes. L’attaquant polyvalent de 24 ans n’est même plus un titulaire indiscutable cette saison. L’entraîneur des Rouge et Noir Julien Stéphan l’a aligné au coup d’envoi à cinq reprises en neuf journées de Ligue 1. Pas sûr que sa situation s’arrange au fil des mois à cause de la concurrence représentée par Arnaud Kalimuendo, Ludovic Blas et la recrue Albert Gronbaeck. D’autant qu’Amine Gouiri n’a pas l’air de cacher ses états d’âme.

La frustration de Gouiri

Il y a deux semaines, le journal L’Equipe évoquait la frustration de l’international algérien. Le club breton lui aurait garanti un rôle important cette saison, une promesse apparemment non tenue. Cette incompréhension pourrait bien expliquer son comportement. Car selon les informations de Jeunes Footeux, l’attitude d’Amine Gouiri agace le directeur sportif Frederic Massara. A tel point que le dirigeant souhaite s’en débarrasser au mercato hivernal. Le successeur de Florian Maurice a déjà activé ses réseaux afin de lui trouver un point de chute.

Et pendant ce temps-là, les agents de l’ancien Niçois sondent les clubs européens. Leurs démarches n’ont pas laissé certaines écuries allemandes insensibles, surtout si le Stade Rennais accepte de brader son attaquant nommé pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année. Toujours d’après la même source, Frederic Massara serait prêt à valider un simple prêt avec une option d’achat plutôt basse, et peut-être comprise entre 15 et 20 millions d’euros. On serait nettement en dessous des 28 millions d’euros dépensés pour son transfert en 2022, soit le plus gros investissement de l’histoire de Rennes.