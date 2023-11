Genesio attend la réponse, le patron de Rennes a tranché

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais traverse une sale période en Ligue 1 et cette pause du Championnat permet aux dirigeants du club breton d'envisager l'avenir avec ou sans Bruno Genesio. Une tendance se confirme.

Bruno Genesio le sait, depuis le coup de sifflet final du match Rennes-Lyon son avenir sur le banc du club breton fait l’objet de nombreuses supputations. Les jours passent, et l’entraîneur français ne sait pas réellement ce que va décider la famille Pinault, propriétaire de Rennes. Une première bonne nouvelle est tombée pour l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, puisque dans un sondage réalisé par Ouest-France, 85% des supporters du Stade Rennais veulent qu’il soit maintenu dans ses fonctions malgré quatre défaites lors des cinq derniers matches en Ligue 1. Bien évidemment, cela n’assure en rien que François Pinault décidera de conserver son entraîneur, mais la tendance paraît être positive pour un Bruno Genesio qui se pose de nombreuses questions sur la manière dont les choses évoluent du côté du Roazhon Park. Et le quotidien régional affirme que tout devait être éclairci dans les prochains jours.

Rennes va parler rapidement

Guillaume Lainé, journaliste de Ouest-France assure que les dirigeants du Stade Rennais ne veulent pas virer Bruno Genesio tout de suite, mais se laisseront toutes les possibilités dans un avenir proche. « Du côté de l’actionnaire et du président notamment, l’idée n’aurait jamais été de se séparer maintenant de Genesio. L’idée n’est pas non plus de le confirmer là, en se disant qu’on pourra toujours changer d’avis dans deux ou trois semaines, si d’aventure ça se passait mal pour Rennes contre Reims le 26 novembre, ou à Marseille début décembre », précise le journaliste, qui confirme qu’une communication officielle devrait intervenir dans les 72 prochaines heures. A priori, Bruno Genesio va donc rester à son poste, mais l'entraîneur agé de 57 ans le sait, il a déjà usé pas mal de son crédit et Rennes va rapidement devoir se redresser en Ligue 1.