EL : La Coupe d'Europe, c'est déjà fini pour Rennes...

Dans : Rennes.

Stade Docteur-Constantin-Rădulescu.

CFR 1907 Cluj - Stade Rennais : 1-0.

But : Rondon (87e) pour Cluj.

Expulsion : Rondon (90e) pour Cluj.

Dans l’obligation de gagner pour se maintenir en vie en Europa League, le Stade Rennais a subi un nouveau revers sur la pelouse de Cluj (1-0)...

Suite à un départ catastrophique sur la scène européenne, avec un nul et deux défaites en trois journées, le SRFC devait impérativement s’imposer en Roumanie pour continuer à rêver. Malgré de très nombreuses occasions, d’Hunou (5e), Niang (13e, 35e), Raphinha (19e), Del Castillo (54e) et Bourigeaud (76e, 77e), les hommes de Julien Stéphan ne trouvaient pas la faille… Et au final, c’est Cluj qui réalisait le hold-up avec un but de Rondon, qui trompait Salin d’une tête décroisée sur corner (1-0 à la 87e). L’expulsion du buteur vénézuélien ne changeait rien (90e), avec un but refusé à Siebatcheu en prime (90e+4), et Rennes subissait donc un nouvel échec en Europa League (0-1).

Par conséquent, et sachant que le Celtic Glasgow s'est imposé à la Lazio Rome (1-2), le club breton est d’ores et déjà éliminé de la Coupe d’Europe, à huit points de son adversaire du soir à deux matchs du terme.