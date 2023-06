Deux gros coups en L1, Rennes va faire des envieux

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa, le Stade Rennais doit renforcer son effectif pour la saison prochaine. Le club breton travaille notamment pour améliorer son entrejeu en espérant attirer le Lorientais Enzo Le Fée et le Nantais Ludovic Blas. Deux pistes séduisantes.

Rennes sera probablement l’un des animateurs du mercato français. Le récent quatrième de Ligue 1, directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa, doit renforcer l’effectif de l’entraîneur Bruno Genesio. Et les premières pistes annoncées sont déjà séduisantes. On parle effectivement d’un intérêt pour les milieux Enzo Le Fée et Ludovic Blas. Deux dossiers confirmés par le président Olivier Cloarec.

"𝘐𝘭 𝘺 𝘢 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘤𝘰𝘶𝘱 𝘥'𝘦𝘯𝘵𝘩𝘰𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘮𝘦 𝘦𝘵 𝘥'𝘦𝘹𝘤𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯"@enzolefee_ évoque la grande compétition qu'attend les Espoirs et le début de la préparation 👊 pic.twitter.com/c2bj1H95Fr — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2023

« Blas et Le Fée sont des joueurs que l’on suit depuis longtemps et qui conviendraient parfaitement à l’équipe, a expliqué le dirigeant sur France Bleu Armorique. Mais pour l’instant, il n’y a rien de fait. (...) Ils font partie de la liste, oui. » Si le patron des Rouge et Noir se montre prudent, c’est parce que les deux cibles évoquées ne seront pas simples à attendre.

Pendant la deuxième partie de saison, Enzo Le Fée a publiquement annoncé qu’il souhaitait quitter Lorient à un an de la fin de son contrat. L’international Espoirs français s’est même entendu avec Rennes sur un contrat de quatre ou cinq ans. Mais le président des Merlus Loïc Féry réclame 25 millions d’euros pour son transfert. Un prix trop élevé pour les Rennais, révélait récemment le journal L’Equipe.

Blas très convoité

De son côté, le FC Nantes parait moins gourmand pour Ludovic Blas. Les Canaris, qui avaient empêché leur joueur de rejoindre Lille l’été dernier, serait prêt à le transférer pour 12 millions d’euros. Séduit par la polyvalence de l’ancien Guingampais, Rennes devrait être en mesure de se rapprocher des exigences nantaises. Le problème, c’est que Ludovic Blas plaît aussi à l’Olympique de Marseille, qui attend la nomination de son futur coach, ainsi qu’à des formations anglaises et italiennes.