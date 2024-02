Désiré Doué intransférable, Rennes refuse 20 ME

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

A seulement 18 ans, Désiré Doué a déjà tapé dans l’œil de grands clubs européens. C’est notamment le cas du Bayer Leverkusen, qui a formulé une offre de 20 millions d’euros au Stade Rennais.

Auteur d’un but et d’une passe décisive contre l’OL ce week-end, Désiré Doué a la cote sur le marché des transferts. Du haut de ses 18 ans, le milieu offensif breton plait à de nombreux clubs en Europe et le dernier en date à s’être manifesté n’est autre que l’actuel leader du championnat allemand, le Bayer Leverkusen. Après validation de Xabi Alonso, l’équipe de Bundesliga a transmis une offre de 20 millions d’euros à Rennes pour s’attacher les services de Désiré Doué, sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2026.

Pas de quoi faire sourciller Florian Maurice, qui a immédiatement refusé la proposition allemande. Rennes a d’ailleurs fait de Désiré Doué un joueur intransférable, le joueur faisant « partie intégrante du projet du club » selon une source rennaise à L’Equipe. Le quotidien national indique que le Bayer Leverksuen était prêt à monter plus haut pour rafler la mise mais cela ne sera pas utile car Rennes ne veut pas négocier. Désiré Doué va donc bel et bien finir la saison à Rennes, mais il est d’ores et déjà acquis que le Bayer Leverkusen reviendra à la charge l’été prochain… tout comme de nombreux tops clubs européens.