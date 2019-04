CdF : Rennes, le roi de la lose c'est fini !

Dans : Rennes, Coupe de France, Coupe.

Après 48 ans d'attente, le Stade Rennais a donc retrouvé le goût d'un titre. Et il fallait être bigrement optimiste pour croire à cette victoire bretonne en finale de la Coupe de France lorsqu'après 21 minutes de jeu le Paris Saint-Germain menait 2 à 0 samedi soir au Stade de France. Mais Rennes n'a jamais abdiqué et Julien Stéphan se réjouit de voir que cette victoire finale de son équipe va enfin permettre aux supporters rennais de ne plus baisser la tête lorsqu'on leur parlera de la Coupe de France.

Le Stade Rennais est de retour, et l'entraîneur du SRFC s'en réjouit. « C’est la victoire de tout une équipe, de tout un club, de joueurs qui n’ont pas pu être dans le groupe. Je pense à ceux qui ont participé à cette compétition, qui nous ont permis pour certains de passer les tours précédents. C’est une victoire collective. On va arrêter de nous parler de la lose, on va parler de ce titre, qui va changer l’histoire du club », avoue un Julien Stéphan, dont la première saison sur le banc du Stade Rennais, suite au départ de Sabri Lamouchi en décembre dernier, est une énorme réussite.