CdF ‍: Le Puy prêt à recevoir Rennes... au Roazhon Park ‍?

Par Guillaume Conte

Petit Poucet de la compétition, Le Puy ne voit pas de solution pour accueillir Rennes en quarts de finale de la Coupe de France. Son match contre les Bretons pourrait bien se jouer au Roazhon Park.

La FFF a dévoilé le programme des 1/4 de finale de la Coupe de France. Il y a quelques changements par rapport au programme prévu, pour des raisons de dates ou de lieu. Ainsi, c’est France Télévisions qui a fait décaler le match entre le PSG et Nice, qui aura finalement lieu le mercredi 13 mars. Aucun match ne se déroulera donc le même jour, même si une autre surprise pourrait avoir lieu. En effet, petit Poucet de cette compétition, Le Puy ne pourra pas accueillir dans son stade habituel, qui n’est pas homologué pour une rencontre de ce tour. L’idée de se replier à Saint-Etienne ou à Clermont était dans l’esprit des dirigeants auvergnats, mais le risque de voir le stade être à moitié vide et de perdre donc de l’argent en raison du prix de la location est réel et refroidit les dirigeants de National 2.

Rennes, meilleure solution pour Le Puy ?

📆 Les 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de #CoupeDeFrance se joueront exceptionnellement sur 4️⃣ jours !



Le match @PSG_inside 🆚 @ogcnice a notamment été fixé au 13 mars.



Toutes les infos concernant la 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ➡️ https://t.co/7VPsOZZgMQ pic.twitter.com/tvZDQg09l6 — Coupe de France (@coupedefrance) February 9, 2024

Selon Ouest-France, l’idée de voir cette rencontre se disputer au Roazhon Park est possible. Le Puy pourrait en faire la demande avec la garantie d’y voir une enceinte bien garnie et de récupérer une très belle recette avec l’accord des dirigeants bretons. Dans le même temps, Rennes serait bien sûr gagnant en s’évitant un déplacement dans un calendrier bien chargé et avec aussi l’avantage sportif de jouer à domicile, ce qui n’était pas prévu. Ce serait en tout cas un coup dur pour les supporters du Puy, qui se verraient pour beaucoup privés d’une telle affiche. Le quotidien régional affirme en tout cas que Le Puy n’a pas encore contacté le Stade Rennais en ce sens, espérant toujours trouver une solution pour éviter d’en arriver là. En attendant, les dirigeants du Puy font les comptes, et pourraient se replier vers la solution rennaise dans les prochains jours.