Zidane sur le banc, ce joueur du PSG en rêve

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Revigoré cette saison sous Luis Enrique, Achraf Hakimi a pourtant loué Zinédine Zidane en conférence de presse lundi à Milan. Le latéral marocain du PSG ne cesse d'envoyer des fleurs à Zizou alors qu'il était en froid avec ce dernier au moment de quitter le Real.

Avec Luis Enrique, Achraf Hakimi retrouve des couleurs cette saison. Après un dernier exercice décevant sous Christophe Galtier, le latéral est de nouveau performant avec le PSG. Double passeur décisif contre Montpellier vendredi, Hakimi avait marqué un superbe but contre Dortmund en Ligue des champions. A l'heure de retrouver le Milan AC à San Siro, le PSG sait qu'il peut compter sur son latéral marocain pour dynamiter la défense rossoneri ce soir. Tout le crédit revient logiquement à Luis Enrique et son animation de jeu à l'espagnole, bien connue d'Achraf Hakimi. Néanmoins, l'ancien du Real avait aussi une pensée pour Zinédine Zidane.

Hakimi loue encore Zidane en public

Interrogé en conférence de presse avant Milan-PSG, il a tenu à remercier Zidane pour l'avoir lancé en professionnel au Real Madrid en 2017. « Celui qui a eu foi en moi et m'a donné l'opportunité de jouer pour le Real Madrid, surtout en professionnel, c'est Zidane. L'avoir comme coach était incroyable : apprendre de lui, l'écouter, surtout pour un jeune joueur qui vit son rêve. Donc j'essayais de m'imprégner de tout ce qu'il disait qu'il fallait apprendre, et tout m'a été utile quand j'ai quitté le Real pour l'Allemagne », a t-il confié devant la presse.

🔴🔵 Hakimi remercie Luis Enrique et Zidane qui ont fortement contribué à son développement.https://t.co/v089Tmetbw — RMC Sport (@RMCsport) November 6, 2023

Ce n'est pas une première pour Hakimi et cela devient même récurrent ces derniers temps. Il y a quelques semaines déjà, il disait à propos de Zidane : « Je n’ai que de bons mots pour lui car c’est lui qui m’a fait confiance pour intégrer l’équipe première à Madrid ». Veut-il que Zidane arrive au PSG ou veut-il rejoindre Zizou dans son futur projet en club ? Les intentions d'Hakimi restent mystérieuses pour le moment mais ces preuves d'amour ont de quoi faire sourire quand on sait que Zidane a bouté Hakimi hors du Real. Prêté à Dortmund puis vendu à l'Inter en 2020, Hakimi l'avait mal pris en coulisses. Il semble que cela soit oublié et que le Marocain soit prêt à retravailler avec Zidane dans le futur.