Zidane refuse le PSG, la prière de Galtier

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suite à l'élimination du PSG en Ligue des Champions, l'avenir de Christophe Galtier semblait tracé à Paris. Mais alors que le Qatar se concentre sur le rachat de Manchester United, seule l'arrivée de Zinédine Zidane pourrait faire partir Galtier.

Malgré la défaite contre le Bayern Munich en C1, Christophe Galtier a encore une chance de rester au PSG. Si le technicien français parvient à sauver les meubles en remportant la Ligue 1, il se peut que la direction parisienne le laisse en place pour une saison supplémentaire. Le PSG souhaitait que Thomas Tuchel revienne en France mais le coach allemand a récemment pris la direction du bourreau bavarois. Les autres prétendants cités ne sont pas forcément vus comme très chauds pour rejoindre la capitale française, et des entraineurs comme José Mourinho ont fait savoir qu'il ne fallait pas compter sur eux.

Il ne reste plus que la piste Zidane pour le PSG. Ce qui est déjà pas mal, mais loin d'ête garanti pour autant. Néanmoins, le Qatar est surtout concentré sur le rachat de Manchester United. Si Zidane ne vient pas à Paris, selon les informations de l'insider bien placé dans les instances du club Sabri ParisienOuRien, Christophe Galtier restera l'entraîneur du PSG pour la saison prochaine. Cela reste hypothétique, mais visiblement, l'ancien maestro du Real Madrid et de l'équipe de France a l'avenir de Christophe Galtier entre ses mains.

Au PSG, c'est Zidane... ou rien

La cible voulu c’est le Z …

Si Zidane c’est mort il y aura pas d’autres coach et ça va continuer avec Galtier pour une seconde saison … Galtier et campos prie en cachette pour que Zidane file sur le projet Man Utd que le projet PSG 😅

Par contre Campos se sent prêt et est… https://t.co/SKHv7oWjf5 — Sabri #ParisienOuRien (@Sabripsgourien) April 1, 2023

« La cible voulue c’est le Z (Zidane, NDLR). Si Zidane c’est mort, il n'y aura pas d’autres coachs et ça va continuer avec Galtier pour une seconde saison. Galtier et Campos prient en cachette pour que Zidane file sur le projet de Manchester United plutôt que le projet du PSG. Par contre, Campos se sent prêt et est déterminé à continuer malgré ce qu’on pense, il est réellement impliqué » a déclaré le supporter parisien, insider du PSG et qui dévoile fréquemment des informations sur le club de la capitale.

Campos très motivé pour rester au PSG

Le PSG s'est fixé l'objectif de réussir à attirer Zidane cet été, après l'avoir déjà sérieusement sollicité l'été dernier. Si l'ancien entraîneur du Real Madrid décline une nouvelle fois la proposition parisienne, Christophe Galtier continuera à officier au PSG. Ce qui ne manquera pas de faire réagir dans les travées du Parc des Princes, tant le technicien passé par l'ASSE, Lille et Nice ne semble déjà plus avoir beaucoup de poids sur son groupe. Mais il y a en tout cas derrière lui un Luis Campos très motivé et qui ne compte pas lâcher l'affaire, surtout qu'il possède toujours l'appui total de Kylian Mbappé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Malgré le fait que l'attaquant des champions du monde 2018 ait reconnu sans trembler après l'élimination face au Bayern Munich que son équipe n'avait tout simplement pas le niveau pour aller plus loin que les 1/8e de finale. Un constat qui en dit long sur le travail qu'il reste à faire au PSG dans les prochains mois. Et visiblement, Zinedine Zidane aura son mot à dire dans l'organigramme parisien.