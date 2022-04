Zidane préfère le PSG, la Juventus en larmes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du PSG au poste d’entraîneur, Zinedine Zidane est également une cible de la Juventus Turin dans l’optique de l’été prochain.

Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a un an, Zinedine Zidane est un entraîneur extrêmement courtisé. Ce n’est plus un secret, le natif de Marseille est la grande priorité du Qatar pour compenser le probable départ de Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane reste néanmoins en stand-by pour l’instant, le champion du monde 1998 accordant sa priorité à l’Equipe de France, une sélection dont il rêve de prendre les commandes après le Mondial au Qatar en 2022. A en croire les informations de Calcio Mercato, le PSG pourrait cependant trouver les arguments nécessaires afin de convaincre Zinedine Zidane de signer à Paris cet été. Et pour cause, le média italien croit savoir que les dirigeants de la Juventus Turin, qui se sont renseignés sur la situation de Zinedine Zidane, ont récemment appris que le PSG était en pole dans ce dossier.

Zidane au PSG avant l'Equipe de France ?

Le média italien va plus loin en dévoilant que Zinedine Zidane s’est d’ores et déjà penché sur le futur mercato du Paris Saint-Germain. La cible prioritaire de l’ancien entraîneur du Real Madrid au PSG se nommerait Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison. L’international français n’a pas encore pris sa décision concernant son avenir alors que les Red Devils tentent le tout pour le tout afin de le prolonger en lui offrant un salaire colossal, supérieur à celui que le PSG a mis sur la table pour le recruter. En cas de signature au PSG cet été, Zinedine Zidane demandera par ailleurs aux dirigeants qataris de tenter le coup pour Karim Benzema. Mais à priori, le Paris SG n’a aucune chance de déloger « KB9 » du club merengue Au contraire, le buteur du Real Madrid espère toujours que Kylian Mbappé le rejoindra dans la capitale espagnol. Le départ de Mbappé, s’il se confirme, pourrait d’ailleurs freiner Zinedine Zidane à l’idée de venir au PSG.