Le PSG dans le ventre mou, une recrue s’explique

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, le PSG n'a pu faire mieux que match nul (1-1) face à Toulouse. Une deuxième contre-performance de suite qui commence à inquiéter.

Deuxième match en Ligue 1 pour le PSG et deuxième match nul. Après avoir été accrochés à domicile par Lorient la semaine passée, les champions de France ont connu pareil scénario contre Toulouse ce samedi. Encore une fois, les hommes de Luis Enrique auront eu le contrôle du jeu. Aussi, ils se seront cette fois-ci procurés de nombreuses occasions. Mais la réussite n'était pas du côté francilien. Ce nouveau match nul commence à inquiéter certains fans et observateurs du club de la capitale, qui espèrent que le PSG passera à l'attaque dans les prochaines heures sur le marché des transferts pour se renforcer. Cependant, Lucas Hernandez ne veut lui pas céder à la panique.

Lucas Hernandez fait un appel au calme

Dans des propos relayés par RMC, le champion du monde 2018 a en effet envoyé un message clair à ceux qui auraient encore des doutes sur le PSG et son projet. « On est en construction. C’est un projet avec beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau coach. On est en train de mettre en place petit à petit. On a encore besoin d’un peu de temps mais ça se voit déjà sur le terrain qu’on est très ambitieux. Je pense qu’après, dans le futur, les résultats vont arriver », a dans un premier temps indiqué Lucas Hernandez, avant de revenir sur le retour à la compétition de Kylian Mbappé : « C’est un joueur extraordinaire. Tout le monde le sait. J’ai la chance de jouer avec lui en Équipe de France et maintenant ici en club. En espérant qu’il nous aidera bien cette année sur le terrain parce que c’est un joueur très important pour le PSG ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, le club de la capitale recevra le RC Lens. Le niveau va augmenter pour Paris dans son calendrier et Luis Enrique serait bien inspiré de trouver la faille, sous peine de se mettre déjà sous pression.