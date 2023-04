Zidane et le PSG, rencontre programmée !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi veut Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine, et il s'active en conséquence. Le forcing a déjà débuté, et pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines.

Les semaines passent et voir Christophe Galtier conserver son poste d’entraineur du Paris Saint-Germain parait de plus en plus improbable. Alors que la question devait être posée en fin de saison, les derniers matchs ont mis son départ sur le haut de la pile de Nasser Al-Khelaïfi. Il reste désormais deux matchs à l’entraineur parisien pour sauver sa peau, avec les rencontres face à Nice et Lens qui doivent servir à Paris pour assurer son 11e titre de champion de France. Dans le cas contraire, l’ancien coach de Lille pourrait prendre la porte plus tôt que prévu, et ce même si le Paris SG n’a pas vraiment d’idée sur un éventuel remplaçant.

Un pompier de service ou un adjoint, comme Zoumana Camara, pourraient très bien faire l’affaire le temps qu’un ponte arrive pendant l’été. Et dans cette situation, l’objectif parisien est toujours le même, celui de convaincre Zinedine Zidane de signer enfin au PSG. La tentative de l’été dernier s’était soldée par un échec, mais l’espoir est toujours là du côté de l’Emir du Qatar. Surtout que le technicien français provoque de l’intérêt de la part de clubs prestigieux, mais qu’aucune offre concrète n’a eu lieu.

Le PSG compte bien être le premier à bondir sur l’occasion, et des discussions ont déjà eu lieu, puisque le contact n’a jamais été totalement rompu. C’est notamment Nasser Al-Khelaïfi qui effectue un gros pressing pour faire venir Zizou à Paris. Et cela contre l’avis de certains de ses conseillers et des dirigeants parisiens, qui ont d’autres solutions en tête. C’est ce qu’affirme le spécialiste du mercato Rudy Galleti, pour qui au sein du PSG, on préférerait tantôt Julian Nagelsmann, José Mourinho ou Marcelo Gallardo.

Mais en dehors de l’Emir du Qatar, Nasser Al-Khelaïfi est celui qui a le dernier mot dans le club de la capitale et selon l’informateur italien, des discussions vont avoir lieu de manière très discrète entre les deux parties dans les prochaines semaines. Et durant ce moi d’avril, une ou deux rencontres sont même prévues pour exposer le projet parisien à Zinedine Zidane, et le convaincre de s’asseoir enfin sur le banc du Parc des Princes.

Selon Galleti, ce n’est pas son contrat ou son statut au Paris SG qui intéresserait particulièrement Zidane, mais bien la capacité du club francilien à recruter des joueurs qu’il juge important pour reconstruite une équipe, entre profils plus techniques et des cadres d’expérience, mais pas forcément aussi âgés que ceux en place actuellement. Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi, outre son enthousiasme à faire venir une légende du football français sur le banc du PSG, va devoir se montrer convaincant avec de vrais arguments. Car Zidane n’a pas pour habitude de prendre un projet auquel il ne croit pas. Et quand le champion du monde 1998 prend une équipe, c’est généralement pour aller remporter la Ligue des Champions, et pas stopper sa saison au mois de mars.