Zidane entraîneur du PSG, c'est la folie à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que les prochaines heures devraient être bouillantes au Parc de Princes à l'occasion du match PSG-Bordeaux, les supporters du Paris Saint-Germain ne cachent plus leur souhait de voir Zinedine Zidane succéder à Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino l’a reconnu samedi en conférence de presse, la piteuse élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face au Real Madrid a mis tout le monde KO dans le vestiaire. Mais le technicien argentin est probablement conscient qu’au sein des supporters du club de la capitale, l’énorme déception a déjà fait place à de la colère et que le stade parisien sera le théâtre ce dimanche midi d’une démonstration du Collectif Ultras Paris. Le CUP réclamant désormais la démission de la totalité de l’équipe dirigeante du PSG. Le concernant, Mauricio Pochettino a probablement compris qu’une fois la saison terminée, il va passer à la trappe un an et demi seulement après avoir remplacé Thomas Tuchel qui n’avait tenu guère plus longtemps. Doha consomme les entraîneurs à une vitesse ahurissante, et l’Argentin va donc s’ajouter à la liste. Mais pour le remplacer, un nom fait d’ores et déjà l’unanimité au sein des tribunes du Parc des Princes, et l’Emir du Qatar le sait désormais très clairement, s’il veut calmer tout le monde, il doit recruter Zinedine Zidane. Un sondage très sérieux a été réalisé sur ce sujet.

Zidane entraîneur du PSG, Paris n'a aucun doute

Il n’y a que Zinedine Zidane pour amener le #PSG vers sa quête suprême ! pic.twitter.com/pjQkxJnmx7 — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) March 10, 2022

En association avec l’institut de sondage Odoxa, RTL a interrogé les supporters du Paris Saint-Germain et le grand public sur la possibilité de voir Zizou débarquer sur le banc du PSG et cette possibilité obtient un score qui fera rêver les candidats à l’élection présidentielle. En effet, chez les fans du club de la capitale, 80% estiment que Zinedine Zidane est effectivement l’entraîneur qu’il faut au Paris Saint-Germain. Un résultat qui donne un vrai signal à Nasser Al-Khelaifi s’il veut tenter de redorer son blason, lequel a largement terni ces derniers mois. Chez les amateurs de football, fans de Paris ou pas, cette idée de voir l’ancien entraîneur français du Real Madrid au PSG est considérée comme une bonne idée à 65%, tandis que l’on tombe à 56% pour l’ensemble de la population, sans que l’on sache pourquoi ce pourcentage tombe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Cependant, une autre question posée lors de ce sondage montre que le ressenti des réseaux sociaux ne colle pas toujours avec la réalité. En effet, dans cette même étude, on apprend que 50% des supporters du PSG souhaitent que Mauricio Pochettino conserve son poste d’entraîneur, et 59% que Leonardo reste directeur sportif du club de la capitale. Deux hypothèses qui ont pris du plomb dans l’aile depuis la défaite à Santiago-Bernabeu dont les effets vont probablement dépasser, et de loin, ce que l’on avait connu après la remontada du Camp Nou. Paris a pris un énorme coup de massue à Madrid, il faudra au moins Zinedine Zidane pour effacer tout cela, surtout s’il parvient à convaincre Kylian Massé de rester un peu plus. C’est d’ailleurs le souhait de 79% des supporters du PSG. Du côté de Zizou, c'est toujours le silence radio absolu, l'avenir de Zidane étant clairement lié à celui de Didier Deschamps en équipe de France. Il faut juste savoir si l'actuel sélectionneur national tournera la page après le Mondial au Qatar, quel que soit le résultat final des Bleus.