Leonardo en danger, Zidane-Wenger en pole !

Par Nicolas Issner

Leonardo, très en colère après la défaite du PSG à Nantes, pourrait être sanctionné pour ses propos sur l’arbitrage. Ce débordement agace les hautes instances du club et pourrait sonner la fin de son aventure parisienne et le début de celle du duo Zidane-Wenger.

Au Stade de la Beaujoire, le Paris Saint-Germain n’a pas perdu le titre mais Leonardo, quant à lui, a sûrement perdu gros. Battu (3-1) par une valeureuse équipe du FC Nantes, le PSG conserve tout de même 13 points d’avance sur l’OM, 2e de Ligue 1. A Nantes, l’arbitre du soir, Mikaël Lesage, ne s’est pas fait que des amis côté parisien, et surtout pas le directeur sportif brésilien. Après la rencontre, Leonardo s’en est pris au corps arbitral, comme l’avait fait Marco Verratti un peu plus tôt. « Je vais essayer d'être calme, je vais essayer de respirer. Ce n’est pas le fait de perdre, on peut perdre. Il y a le carton jaune contre Appiah, qui avait déjà un carton jaune, il y a penalty sifflé mais il n'a pas le deuxième jaune ! Il y a tellement de fautes sur nos joueurs... c'est Neymar ? Je ne siffle pas. C'est Messi ? Je ne siffle pas. C'est Mbappé ? Je ne siffle pas. Le PSG ? On ne siffle pas. Aujourd'hui il y a la défaite, c'est clair, on a perdu. Mais il y a aussi un jugement par rapport au comportement de l'arbitre. Je ne dis plus rien. Vous regarderez les images et vous jugerez » a déclaré Leonardo en zone mixte après le match.

Leonardo, la goutte de trop pour le PSG ?

🚨 Doha dreams of a Zinedine Zidane/Arsene Wenger duo at PSG.



Zidane as head coach and Wenger as sporting director.



(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/ZdstakGxuL — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 21, 2022

Leonardo et Marco Verratti pourraient rapidement payer les pots cassés à la suite de leur déclaration sur l’arbitrage. Et cette affaire pourrait avoir raison de l’avenir de Leonardo au Paris Saint-Germain. D’après Foot Mercato, les relations entre Leonardo et l’état-major du PSG seraient plus que tendues et sa position est désormais fragilisée aux yeux de l'Emir du Qatar, qui tient à ce que l'image de son club ne soit pas ternie par ce nouveau coup de sang du directeur sportif brésilien. En cause, de nombreux dossiers mal gérés sur le mercato comme Kylian Mbappé qui va probablement quitter le club gratuitement alors que le Real Madrid avait formulé deux offres de 160 et 180 millions d’euros l’été dernier. Il y a aussi les très mauvaises relations partagées avec les entraîneurs du PSG comme Mauricio Pochettino ou Thomas Tuchel. Le mercato d’hiver est également une préoccupation dans le sens ou Leonardo n’a recruté aucun joueur alors que Pochettino réclamait Tanguy Ndombele, retourné à Lyon. Enfin, de nombreux jeunes ont quitté le navire parisien ces dernières années et d’autres joueurs ont prolongé comme Layvin Kurzawa…Bref, tout ça agace du côté de Doha.

Pour rappel, Leonardo avait déjà quitté le PSG en juillet 2013 après avoir reçu une suspension de neuf mois suite à une bousculade avec un arbitre dans les couloirs du Parc des Princes. Il était revenu en 2019 afin de ramener de la sérénité au sein du club de la capitale, et c'est raté. Toujours selon la même source, si la tête de Leonardo valse, les choses seraient déjà claires, puisque les propriétaires du Paris Saint-Germain veulent très clairement installer Zinedine Zidane sur le banc du club à la place de Mauricio Pochettino, et Arsène Wenger à la place de directeur sportif. Si l'ancien manager d'Arsenal ne venait pas, et toujours pour remplacer l'actuel DS brésilien, Doha pense à Fabio Paratici, actuellement à Tottenham avec Antonio Conte, mais qui ne serait pas vraiment sur la même longueur d'onde que son compatriote en matière de mercato.