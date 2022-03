Zidane, Benzema, Mbappé, le PSG version All-Star arrive

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été promet d’être chaud au PSG, qui vise Zinedine Zidane pour succéder à Mauricio Pochettino, et qui s’intéresse à Karim Benzema.

Le Paris Saint-Germain rêve de Zinedine Zidane, ce n’est pas nouveau mais les confirmations se font de plus en plus nombreuses. Ce mardi, c’est le média catalan El Nacional qui affirme que l’ancien entraîneur du Real Madrid est la priorité absolue du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino à la fin de la saison. Leader du championnat de France et en ballottage favorable après son huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l’entraîneur argentin de Paris a de bons résultats mais ne fait plus l’unanimité en interne. Pochettino, lassé par les critiques et par le mode de gouvernance du Paris Saint-Germain, n’est pas non plus contre l’idée de partir à l’heure où Manchester United lui fait les yeux doux.

La piste Zinedine Zidane est plus chaude que jamais selon El Nacional, qui affirme que des contacts sont en cours entre les dirigeants qataris du PSG et l’entourage de Zinedine Zidane. Mais pour rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, l’ex-entraîneur du Real Madrid a quelques conditions. Il souhaite en premier lieu que Kylian Mbappé reste au PSG, ce qui n’est pas gagné du tout dans la mesure où l’attaquant de 23 ans sera libre au mois de juin. Courtisé par le Real Madrid, l’ancien Monégasque n’a pas encore fait son choix et y verra plus clair après la double confrontation entre Paris et le club merengue en Ligue des Champions. Kylian Mbappé n’est par ailleurs pas le seul joueur offensif que Zinedine Zidane souhaite absolument avoir en cas de signature au Paris SG.

Benzema et Mendy désirés par Zidane au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Comme indiqué par ailleurs il y a quelques semaines, Zinedine Zidane souhaite absolument retrouver Karim Benzema, qui était son joueur le plus décisif ces trois dernières années au Real Madrid. On le sait, les deux hommes entretiennent une relation de confiance absolue et Zinedine Zidane n’envisagerait pas de signer au Paris SG sans obtenir la signature de l’avant-centre du Real Madrid. Par ailleurs, et cela confirme les informations dévoilées plus tôt dans la journée, Zinedine Zidane serait très chaud à l’idée de recruter Ferland Mendy dans la capitale française. Malgré la présence d’un jeune à fort potentiel à ce poste en la personne de Nuno Mendes, « Zizou » souhaiterait recruter l’ancien Lyonnais, auteur d’une saison solide au Real Madrid en dépit de quelques pépins physiques. Zidane, Mbappé, Benzema et Mendy au PSG la saison prochaine, voilà un plan de bataille ambitieux pour l’Emir du Qatar, qui a du travail pour accomplir son rêve ultime.