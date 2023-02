Zidane au Real Madrid, le PSG n'excite plus personne

Dans : PSG.

Le poste est bien parti pour se libérer au Real Madrid, où le nom de Zinedine Zidane plait toujours autant à Florentino Pérez. Le PSG a des raisons de craindre un nouveau retour du Français à la Casa Blanca.

L’annonce de l’accord trouvé entre le Brésil et Carlo Ancelotti pour diriger la Selaçao à partir de la saison prochaine a fait du bruit à Madrid. Le Real préparait déjà la suite de l’entraineur italien, qui n’a plus réellement la confiance de son président Florentino Pérez, en dépit d’un contrat allant jusqu’en juin 2024. La première réaction est venue de l’entraineur madrilène, qui a fait savoir que les bruits qui couraient ne le concernaient pas, même si ESPN affirme que l’accord est total avec le Brésil, et qu’il ne manque donc que la signature. Surtout, même les joueurs brésiliens du Real Madrid seraient déjà au courant, et auraient donné leur aval à une telle arrivée. Mais de son côté, la fédération brésilienne a publié un communiqué pour confirmer que le choix était encore en cours de discussion, et que le nom du futur sélectionneur ne serait révélé qu’une fois que tout serait signé.

Néanmoins, Ancelotti a toujours été en tête de liste pour la sélection brésilienne, et l’entraineur italien rêve aussi de continuer sa carrière avec une sélection prestigieuse. Cela aurait en tout cas pour conséquence de libérer une place de choix sur le banc de touche de Santiago Bernabeu. Un poste qui fait saliver, et aurait même, selon la presse allemande, immédiatement éveillé l’intérêt de Thomas Tuchel, sans poste depuis son limogeage de Chelsea. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, c’est le nom de Zinedine Zidane qui est immédiatement revenu sur le devant de la scène. Le technicien français sera toujours le bienvenu à Madrid, et un quatrième passage (un en tant que joueur, et deux comme entraineur), est désormais à l’étude.

Le Real Madrid a un faible pour Zidane

Une preuve de plus que Zizou ne manquera pas de sollicitations en fin de saison, lui qui fait rêver les propriétaires du PSG. Mais pour l’heure, il serait déjà dans la short list de Florentino Pérez pour diriger le Real Madrid la saison prochaine, en compagne de Raul et de Xabi Alonso, qui sont actuellement en poste et rêvent également de la Casa Blanca. Selon le journaliste Manu Heredia, Zidane a toujours une cote folle auprès de Pérez, qui ne serait pas contre une nouvelle collaboration.

Un réel danger donc pour le Paris SG, qui a aussi des arguments de poids pour essayer de convaincre Zidane de venir dans la capitale française. Notamment sur le plan financier, mais aussi des pouvoirs sur le mercato, ce que Zizou n’a jamais réellement eu au Real. En plus de la présence de joueurs comme Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais la presse espagnole l’affirme, les Merengue ont un avantage de taille sachant que Zidane apprécie la vie à Madrid et aime aussi le confort que lui procure ses habitudes madrilènes. Important pour un homme qui sait que son arrivée à Paris ferait beaucoup de bruit dans sa ville natale de Marseille également. Le PSG peut donc se méfier de la candidature du Real Madrid, si jamais le départ de Carlo Ancelotti devait se confirmer.