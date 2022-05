Zidane au PSG, une invraisemblable déclaration

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Didier Deschamps sera-t-il toujours le sélectionneur de l'équipe de France après le Mondial au Qatar ? La réponse va déterminer l'avenir de Zinedine Zidane et évidemment celui du Paris Saint-Germain.

Zinedine Zidane à la tête des Bleus, plus qu'un rêve de supporter français une réalité probable un jour. Et, ce fameux jour pourrait survenir dès la fin de l'année 2022. En effet, alors que la coupe du monde s'achèvera le 18 décembre prochain avec la finale au Qatar, Didier Deschamps pourrait achever ce jour-là son mandat débuté déjà en 2012. Un départ en fanfare sur un second titre de champion du monde ou dans l'anonymat d'un tournoi raté, personne ne peut encore le dire.

Il se pourrait cependant que « la Dèche », sous contrat jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, peut donc laisser son poste vacant et offrir l'opportunité à son ancien équipier à la Juventus de réaliser son rêve, entraîner l'Equipe de France. Toutefois, Zidane sera t-il encore disponible, lui qui est l'objet d'une cour assidue du PSG depuis plusieurs mois ? La question se pose.

Le Graet mise plus sur une arrivée au PSG pour Zidane

En effet, si certains fans des Bleus imaginent Zidane à la tête de la sélection dès début 2023, l'état-major parisien n'a pas les mêmes envies. Pour remplacer le presque viré Mauricio Pochettino la saison prochaine, Doha a fait de Zidane son choix numéro 1 comme successeur. Le triple champion d'Europe avec le Real Madrid est apprécié de longue date au Qatar, lui qui a soutenu la candidature pour le Mondial 2022 à l'époque. Le PSG fait véritablement le forcing pour faire de Zizou, son futur entraîneur. Ce dernier succombera t-il au point de renoncer à l'Equipe de France ? Noël Le Graët le pense fort.

🔴 Zinedine Zidane 🇫🇷 is still the dream of the management of PSG, but he still hopes to recover the French team.



In parallel, the tracks Joachim Löw 🇩🇪 and Thiago Motta 🇮🇹 are well studied.



(The Parisian) pic.twitter.com/zITuyC45A1 — CobhamNews (@cobham_news) May 6, 2022

« Déjà, il faut faire attention à ce que l'on dit. Zidane a montré à Madrid qu'il avait des qualités que l'on imaginait à peine. Dans l'esprit des Français, il peut être un successeur. Mais ce n'est pas mon objectif. On verra. Si Didier et moi, on se sépare, il fera sûrement partie des options. Je ne suis pas en train de me dire : « Pourvu que Didier me dise non et que j'aille voir Zidane. » [...] C'est Zidane qui va remplacer Deschamps ? On verra. Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l'équipe de France, il faut être libre. Mais aujourd'hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde », a expliqué le président de la FFF dans un entretien pour l'Equipe. Noël Le Graët ferme t-il la porte à Zidane en Equipe de France ? En tout cas, il a grandement ouvert la porte à la signature de ce dernier au PSG, une perspective qui réjouirait à coup sûr la direction parisienne...et peut-être aussi Kylian Mbappé.