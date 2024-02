Mbappé signe un contrat « anti-blessure » avec Madrid

Dans : PSG.

Ce lundi, le quotidien Marca annonçait que Kylian Mbappé avait signé un contrat avec le Real Madrid. Mais cela ne concernait pas les aspects financiers, l'attaquant français voulant surtout éviter un énorme souci.

Son départ du PSG ayant été acté auprès de Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé fait encore durer le suspense concernant son avenir, même si tout cela relève de la fiction. Car c’est évident, le numéro 7 du Paris Saint-Germain va rejoindre le Real Madrid, un club qui lui tourne autour depuis de longues années. C’est dans ce climat que le quotidien sportif espagnol Marca a affirmé que l’attaquant français avait signé pour cinq ans avec les Merengue, le média proche de Florentino Perez délivrant même les détails financiers de ce supposé contrat de Mbappé. Bien évidemment, tout cela avait pour but de tenter de prouver que Kylian Mbappé avait cédé aux exigences de son futur club, et pas l’inverse, dans un storytelling forcément idéal pour Madrid. Dans la réalité, L’Equipe affirme que si le meilleur buteur de l’histoire a bien signé un document avec Florentino Perez, il ne s’agit pas d’un contrat ferme et définitif.

Mbappé ne veut prendre aucun risque

Conscient de ce qu’il laisse financièrement en quittant le Paris Saint-Germain, et ne voulant prendre aucun risque, le clan Mbappé a demandé et obtenu du Real Madrid qu’un engagement soit pris si le joueur de 25 ans se blessait gravement d’ici juillet avec le PSG ou l’équipe de France. « Comme Mbappé a annoncé qu'il ne restait pas à Paris, on peut imaginer qu'il n'a pas pris cette décision sans avoir des garanties derrière. Imaginons qu'il se blesse d'ici à la fin de saison et se retrouve sans contrat dans le cas où il n'aurait encore rien signé avec le club espagnol, ce serait risqué », a confié une source proche du dossier dans le quotidien sportif. Même si évidemment personne ne souhaite un tel scénario, prévenir c'est guérir, et Kylian Mbappé ne pouvait pas vivre dans le flou en attendant de signer son nouveau contrat avec le Real Madrid. Avec ce contrat anti-blessure, le joueur parisien se donne un peu de temps pour finaliser les détails de son vrai contrat avec le club de Florentino Perez.